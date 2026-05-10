Aeropuerto de Albrook recibe reparaciones sin que se sepa su destino

En Albrook se está trabajando, mientras sigue la incertidumbre de que pasará con el aeropuerto Marcos A. Gelabert.

Rafael Bárcenas, administrador de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), dijo que actualmente se está rehabilitando la calle de rodaje principal, conocida como Alfa.

En esos trabajos se invierten $4.9 millones y son ejecutados por la empresa Inversiones FJ, S.A.

Los trabajos que se realizan contemplan actualizar el sistema pluvial del aeropuerto y cumplir con las normas establecidas para el diseño de aeródromos.

Además, garantizar la seguridad de las operaciones dentro del aeródromo, mantenimiento correctivo a los pavimentos y la rehabilitación de calles de rodaje Alpha y Delta.

También, fue adjudicada, recientemente, mejoras a una de las garitas de acceso y se adecuó el edificio terminal.

Sin embargo, hay otros proyectos que no se han podido concretar como la licitación para comprar vehículos de rescate y extinción de incendios en aeronaves para el aeropuerto, que fue cancelada por Aeronáutica Civil, en diciembre pasado.'

4.9

millones de dólares se invierten en reparar la pista principal del aeropuerto. 2

aerolíneas operan en el aeropuerto de Albrook con vuelos para varios destinos.

Por otra parte, Bárcenas reveló que se está entrando en una etapa en la que, posiblemente, se pueda considerar una nueva barriada de hangares para aumentar la capacidad, que ya está reducida.

No obstante, reconoció que todo esto dependerá del futuro del aeropuerto.

"Por el momento, nos mantenemos ahí y tenemos que seguir dando al aeropuerto las capacidades para atender a los pasajeros", detalló Bárcenas.

El administrador de la AAC informó que no ha tenido mayor información adicional sobre un posible traslado del aeropuerto.

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Desde enero de 1999, el Marcos A. Gelabert, opera en Albrook El aeropuerto tiene más de un cuarto de siglo en su actual ubicación.

En la actualidad es un aeropuerto regional con algunos vuelos internacionales realizados por aeronaves privadas.

Allí funcionan dos aerolíneas que vuelan hacia Bocas del Toro, Chiriquí y otros destinos de la geografía nacional.

Luego de un cuarto de siglo en su actual ubicación, el aeropuerto no se ha quedado silencioso ante la nueva incertidumbre que ha despertado si será mudado, debido al ferrocarril Panamá-David-Frontera.

Desde su interior, un grupo de empleados, desde capitanes de aviación hasta trabajadores de servicios generales, han unido sus voces para defender la terminal que les da trabajo e ingresos.

El capitán Jaime Fábrega ha sido reiterativo, a lo largo de los años, de las ventajas de contar con un aeropuerto como este, en el corazón de la urbe metropolitana.

"Es el lugar a donde la gente humilde viene en evacuaciones aeromédicas a hospitales que quedan a tres kilómetros que son el Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño y el hospital de la Caja de Seguro Social", expresó.

Fábrega dijo que solicitaron el estudio de factibilidad de la estación del ferrocarril y hasta presentaron propuestas de otros sitios donde podría ser reubicada, pero no han recibido respuesta.

Toda la zozobra se genera por declaraciones del secretario ejecutivo del ferrocarril, Henry Faarup, de que la estación principal quedaría en los terrenos de la terminal aérea.

Recientemente, Faarup planteó que esto no sería así, sin embargo, Fábrega considera que esta son solo sus palabras, por lo que solicitan una pronunciamiento oficial de parte de las autoridades del Gobierno.

"Es un comentario bien recibido, pero carece de valor oficial", sostuvo.

El pasado miércoles, trabajadores del aeropuerto se reunieron para actuar en aras de que se aclare la situación.

"Nosotros aquí tenemos inversiones, gente que trabaja, gente que hace su vida profesional y es mentira que un aeropuerto uno lo puede estar moviendo como si fuera una silla", declaró el capitán.

Fábrega pide a las autoridades que los dejen trabajar sin generar incertidumbres y que se les dote de recursos suficientes a la AAC para que sean invertidos en mejorar las instalaciones del aeropuerto.

"En el mundo de la aviación somos la cenicienta de muchos gobiernos", planteó.