Camacho: últimos 10 años de gobierno causaron un retroceso

El diputado de Luis Eduardo Camacho aseguró que Panamá experimentó un "retroceso importante" durante los últimos 10 años, tanto en el plano económico como en el desarrollo de infraestructura pública.

Durante una entrevista en Radio Panamá, el también miembro del partido Realizando Metas sostuvo que la actual administración ha mostrado avances pese a las dificultades económicas que enfrenta el país.

"Ni este ni ningún gobierno va a solucionar los problemas del país en cinco años, pero lo importante es que la gente tenga la visión de que se avanzó y no que se retrocedió, como lamentablemente vimos en los últimos 10 años", manifestó.

Camacho afirmó que ese retroceso no solo impactó la economía nacional, sino también la modernización de obras e infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo del país.

Según explicó, la infraestructura pública es clave para el crecimiento del sector privado y para evitar que el desarrollo económico se concentre únicamente en la capital.

"El desarrollo no se puede dar solo en la ciudad. Se requiere que llegue también al interior de la República", indicó el diputado, quien advirtió que la falta de oportunidades en las provincias provoca migración hacia la capital y la formación de nuevos "bolsones de pobreza".

El diputado señaló además que el principal problema que enfrenta Panamá actualmente es el alto nivel de desempleo y de informalidad laboral.'



la infraestructura pública es clave para el crecimiento del sector privado y para evitar que el desarrollo económico se concentre únicamente en la capital.



el principal problema que enfrenta Panamá actualmente es el alto nivel de desempleo y de informalidad laboral.



la importancia de reactivar el sector construcción, al que calificó como uno de los principales motores de generación de trabajo en el país durante años anteriores.



la falta de oportunidades en las provincias provoca migración hacia la capital y la formación de nuevos "bolsones de pobreza".

A su juicio, el país necesita generar empleos "bien pagados" que permitan mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el sistema de pensiones mediante mayores cotizaciones a la Caja de Seguro Social.

Camacho también sostuvo que, aunque Panamá mantiene un crecimiento económico superior al de otros países de la región, ese crecimiento "es insuficiente" y no se está produciendo en los sectores que generan más empleos.

En ese sentido, defendió la importancia de reactivar el sector construcción, al que calificó como uno de los principales motores de generación de trabajo en el país durante años anteriores.

El diputado reveló que presentó en la Asamblea Nacional una propuesta para instalar una mesa técnica integrada por representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores con el objetivo de identificar trabas que afectan el dinamismo de la construcción.

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La iniciativa, según explicó, fue aprobada de forma unánime y buscará presentar propuestas para impulsar nuevamente la actividad económica y la generación de empleos en Panamá.

Además, Camacho sostuvo que el Estado no puede convertirse en el principal empleador del país y advirtió que realizar despidos masivos en el sector público, en medio del actual contexto económico, podría agravar la situación laboral y reducir el consumo interno. "Si tú despides a la gente de gobierno en este momento, tú lo que vas a hacer es agravar el desempleo y disminuir el consumo", afirmó.