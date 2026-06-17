Cepanim: Conozca las tasas de descuento y centros habilitados por el Banco Nacional

Los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) tienen un término de vencimiento. Si algún beneficiario desea hacerlo efectivo voluntariamente antes de la fecha establecida, debe realizar el proceso de negociación determinado.

En este sentido, el Banco Nacional de Panamá informó que estos instrumentos contemplan tasas de descuento anuales en la institución que oscilan entre el 4.33% y el 5.00%, según el plazo de vencimiento de cada certificado negociable.

La entidad bancaria comunicó también que las condiciones de negociación han sido definidas conforme a criterios financieros objetivos y parámetros de mercado, con el propósito de garantizar un proceso transparente, razonable, equitativo y alineado con las mejores prácticas bancarias.

El Banco Nacional resaltó que ha reforzado la disponibilidad de centros de negociación y reitera que cuenta con personal especializado para brindar orientación y atender cada caso de forma personalizada, conforme a los términos y condiciones establecidos para este proceso.

Los centros habilitados en la provincia de Panamá son: Plaza Edison (en reemplazo de San Fernando), La Exposición, Chanis, Las Cumbres, Pedregal, Belén, Chepo y Tortí. En los próximos días se estarán anunciando las sucursales en donde se instalarán centros de negociación en el resto de las provincias.