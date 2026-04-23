Chapman empieza reconociendo que no han cumplido y apaga las críticas

Antes de que a Felipe Chapman le preguntaran por qué el cacareado crecimiento económico no llega a las clases populares, el ministro de Economía y Finanzas entonó el mea culpa y desveló que en el edificio del MEF y en el Palacio de las Garzas están más que enterados de la calificación que el soberano le da a la gestión de José Raúl Mulino.



Las declaraciones de Chapman se dieron durante las memorias del MEF en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.



De antemano Chapman sabe por dónde vendrán las preguntas –las encuestas no hablan gritan- reprobación por eso no extraño que saliera al frente.



“Sé que este gobierno no ha cumplido, todavía, con toda las expectativas de la gente, lo dicen la encuestas, las calles y las familias que cada quincena hacen cuenta y no les alcanza”, asumió de entrada el líder del MEF, conocedor de esa promesa de más chen chen que aún no llega.



Seguidamente reconoció que muchos ciudadanos evalúan negativamente la gestión del Ejecutivo, muchos sienten que el futuro será más difícil, "este mensaje no lo podemos ignorar, al contrario debemos escucharlo con responsabilidad".

Empleo vs. informaliad

Dijo que detrás de esta percepción hay preocupaciones reales, aseguró que saben cuáles son, de hecho enumeró algunas: el precio de la canasta básica, que no baja, el joven que termina la universidad y no consigue trabajo formal, la madre que trabaja en la informalidad sin seguro, la familia que quiere comprar su primera vivienda y los intereses no se lo permiten.



Sobre el crecimiento económico, reiteró que Panamá está avanzando y destacó que este avance involucre crecer y que al mismo tiempo se ordenen las finanzas públicas y se generen resultados concretos

Indicadores vs. bolsillo

Entonces pasó a decir que en el 2025 la economía de Panamá creció 4.4% real muy por encima del promedio de América Latina que fue 2.4 y de la economía global de 3.3 superando incluso las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, etc.



Confirmó que más del 80% de este crecimiento provino del sector privado en sectores claves como logística, transporte y comunicaciones cuyo crecimiento fue de 14.5% “consolidando a Panamá en un hub regional”.



Después de recitar la teoría económica de crecimiento, entonces admitió que hay un Panamá que “aún no percibe mejoras en su situación”, por eso insistió que “el principal desafío es el empleo y mientras el crecimiento no se traduzca en más y mejores empleos la percepción ciudadana no cambiará”.



Dijo que era injusto pedir paciencia, ya que el panameño ha tenido de sobra, acto seguido condicionó las críticas o como dijo, que se les evalúe en función de los resultados que sus políticas arrojen: "Si la canasta básica no se estabiliza entonces esta Asamblea y los ciudadanos tienen todo el derecho de exigirnos cuenta”, afirmó.



Añadió que no acepta que Panamá sea un país donde la economía crezca y la gente no la sienta: "Ese Panamá se tiene que acabar, opinó el líder de Economía.