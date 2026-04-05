Créditos hipotecarios muestran números positivos

Los créditos más solicitados a entidades bancarias, hasta febrero, han sido para el financiamiento de hipotecas, según datos suministrados por APC Experian; la cartera muestra un aumento de 323,733,062 millones de dólares con respecto al año 2025, un incremento que diversos sectores atribuyen a la nueva ley de interés preferencial y esperan que se mantenga hasta finales de año.

El informe de la compañía encargada de administrar el historial crediticio de los usuarios en el país muestra que el 2025 cerró con un saldo de $21,071,248,328 en préstamos hipotecarios; no obstante, durante los dos primeros meses del 2026 se registró un auge considerable, ubicando la cartera en $21,394,981,390, una variación de 1.54% entre ambos periodos.

Incluso el porcentaje de mora disminuyó de 5.05% a 4.13%, lo que demuestra la capacidad que tienen los bancos panameños para enfrentar el riesgo crediticio.

Dicho panorama contrasta con las proyecciones de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), que prevé un crecimiento del 6% para el sector, impulsado principalmente por el desarrollo de viviendas preferenciales.

La presidenta del gremio, Irene Orillac de Simone, señaló que antes de que entrara en vigencia la nueva normativa, los panameños tenían ciertas limitaciones para acceder a este tipo de créditos porque no cumplían con los requisitos exigidos por los bancos; ello estaba afectando no solo el auge de su cartera, sino también la sostenibilidad de quienes se dedican a la construcción de inmuebles. Sin embargo, tras su aprobación, el escenario es más favorable.

"El poder adquisitivo de los compradores no les permitía calificar con las tasas que tenían los bancos; la nueva ley viene a solventar esa carga para que puedan adquirir sus casas nuevas", dijo.

El proyecto, más que un beneficio al sector, es una compensación que, de cierta manera, flexibiliza los parámetros de aplicabilidad a préstamos hipotecarios para reducir el déficit habitacional en Panamá.'

6%

estimación del crecimiento del sector construcción, según la Cámara Panameña de la Construcción. 7

años plazo para los préstamos a viviendas de interés preferencial subsidiadas por el Gobierno.

La agente inmobiliaria Nora Gaitán sostiene que la demanda de proyectos en el país es bastante amplia; las limitaciones de los ciudadanos siempre han sido los precios y condiciones de las entidades bancarias porque no se ajustan a su realidad.

Mencionó a Panamá América que, en algunos sectores, las viviendas se ofertan a precios que no son accesibles para el panameño promedio; por ello, recomienda a los bancos y promotoras tomar en cuenta estas particularidades para que la construcción y venta de casas tenga mayor rentabilidad.

"Tienen que darle facilidades a los compradores para no llenarse de tantos activos ni reposeídos porque los panameños no pueden pagar las viviendas", expresó.

Las condiciones de los bancos, según Diyalma Serracín, gerente comercial de proyectos residenciales, aprietan el mercado porque el aumento de la tasa de interés reconfigura el perfil de los clientes con acceso a créditos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Interés preferencial

La ley No. 481, del 9 de septiembre de 2025, establece que el subsidio estatal a los préstamos hipotecarios se aplicará dependiendo del precio de compra de la vivienda y su ubicación, para lo cual se dividió al territorio nacional en dos regiones.

La primera comprende las provincias de Panamá y Panamá Oeste, y la segunda, Colón y el resto del país.

La tasa subsidiada por el Gobierno será del 4% por un plazo de siete años (84 meses) en primeras viviendas de $80,000.01 hasta $120,000.00.