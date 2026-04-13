Décimo de abril se destina principalmente al pago de deudas, según estudio de Konzerta

El 45% de las personas trabajadoras en Panamá asegura que utiliza el décimo para aliviar el pago de deudas, según el estudio de décimo tercer mes elaborado por el portal de empleo Konzerta.

El informe revela que el 20% lo utiliza para compras de útiles escolares; el 18% lo ahorra; y el 17% lo invierte.

Esta tendencia difiere de los resultados obtenidos en el estudio del décimo de diciembre, donde el 41% de los talentos mencionaban que el gasto se orientaba más hacia consumo y las compras navideñas.

De acuerdo con el estudio, el 82% de los talentos señala que el décimo tercer mes les ayuda a aliviar la presión financiera en meses de alto gasto; mientras que el 10% indica que no le afecta directamente; y solo el 8% considera que no cumple esta función.

“El décimo de abril no solo representa un ingreso adicional, sino también un respiro para los trabajadores panameños. Los datos del estudio muestran que el 45% de los talentos lo destina para pagar deudas como principal uso, el 20% lo destina para comprar útiles escolares y el 18% lo ahorra, lo que refleja su papel esencial en la estabilidad financiera de los talentos”, señaló Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.com en Jobint.

El estudio “Décimo tercer mes” contó con la participación de 122 personas trabajadoras. La investigación permite conocer la percepción y uso que le dan las personas trabajadoras a este pago extra y su impacto en el desempeño laboral.

El impacto del décimo de abril en el entorno laboral es significativo; el 79% de las personas trabajadoras menciona sentirse más motivado y feliz en su trabajo cuando se acerca este pago, frente al 21% que indica que no influye en su motivación. Esta valoración coincide con los resultados del décimo de diciembre pasado.

De forma similar, el 72% de los talentos asegura que este ingreso extra aumenta su productividad; mientras que el 28% considera que este pago no tiene impacto en su desempeño laboral.

En tanto, el 84% de las personas trabajadoras no renunciaría antes de recibir el décimo tercer mes; mientras que el 16% menciona que no le importaría terminar un contrato laboral aunque se aproxime este pago.

El estudio también reveló que el 55% de los trabajadores indicaron que el pago del décimo mejora mucho o muchísimo sus finanzas; el 28% señala que las mejora regularmente; el 10% menciona que mejora casi nada; y el 7% dice que no mejora nada su salud financiera.

Aunque el décimo de diciembre se posiciona como el más esperado con el 58%, para el 28% de las personas trabajadoras el décimo de abril tiene un impacto significativo en su vida cotidiana.

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Además, el 58% reconoce que este ingreso repercute positivamente en su bienestar físico y mental, frente al 42% que no percibe este efecto.

Para el 87% de los talentos, el pago del décimo impulsa la economía nacional, reforzando su relevancia tanto a nivel individual como colectivo.