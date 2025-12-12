DGI: Recaudación tributaria alcanza $5,213.9 millones

La Dirección General de Ingresos (DGI) informa que, al cierre preliminar de octubre de 2025, los ingresos tributarios alcanzaron $5,213.9 millones, lo que representa un crecimiento del 15.2% en comparación con el mismo período del año anterior.

Este resultado refleja el fortalecimiento de la gestión fiscal, la modernización de los procesos de recaudación y una mayor cultura de cumplimiento por parte de los contribuyentes.

La DGI señaló que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por los impuestos directos, que totalizaron $3,000.7 millones, registrando un incremento del 27.7%. Destacan el Impuesto de Planillas, que creció 51.4%; el Impuesto de Inmuebles con un aumento de 85.7%; el Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas con un crecimiento de 9.0%; las Ganancias de Capital – Valores con un incremento de 199.1%; y el Impuesto de Dividendos con un aumento de 22.4%.

Por su parte, los impuestos indirectos sumaron $2,213.2 millones, con un crecimiento del 1.8%, destacando los incrementos en cigarrillos importados, automóviles, cerveza, primas de seguro e impuesto de importación.

Los ingresos corrientes del Estado totalizaron $6,458.6 millones, reflejando un crecimiento del 13.9%, impulsados principalmente por mayores aportes de las empresas estatales.

Según la entidad, este crecimiento representa un impacto directo en el desarrollo humano del país, ya que cada dólar recaudado con eficiencia permite fortalecer la inversión en educación, salud, agua potable, infraestructura, programas sociales y generación de empleo.

