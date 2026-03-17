Molinar advierte que no firmará acreditaciones de universidades

La ministra de Educación, Lucy Molinar, dejó claro que no firmará acreditaciones universitarias sin sustento, en medio de la polémica por la paralización de sesiones del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa).

La reacción surge tras una carta enviada el 9 de marzo por el diputado y presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise en la que advierte sobre los efectos de mantener suspendidas estas reuniones obligatorias.

Molinar sostuvo que existen serias irregularidades en el sistema universitario y recordó que, a finales del año pasado, el Ministerio de Educación (Meduca) solicitó una investigación. Sin embargo, indicó que los integrantes del Coneaupa no aprobaron dicha solicitud, lo que mantiene en pausa varios procesos pendientes.

“Yo no voy a firmar una acreditación que no tenga sustento”, reiteró la ministra, al tiempo que cuestionó el crecimiento de graduados en algunas carreras en comparación con instituciones tradicionales. También advirtió que no respaldará procesos que no garanticen calidad académica.

"Hay universidades que en estos últimos 10 años han graduado más abogados que la Universidad de Panamá en toda su historia", ironizó.

A la pregunta de ¿Qué pasaría con las universidades que están pendientes de estas firmas? La ministra contestó que "yo abrigo la esperanza de que sepan que el relajo se acabó, que no es posible que un crédito valga tanto tiempo de estudio en otros países y en Panamá sea la mitad"

"Cuando todo el mundo quiera ponerse en serio, entonces podemos hablar en serio", añadió.

El diputado, por su parte, alertó en su misiva que existen más de 40 temas pendientes dentro del Coneaupa que no han podido avanzar debido a la falta de sesiones. Esta situación mantiene en incertidumbre a varias universidades que están a la espera de decisiones sobre sus acreditaciones.