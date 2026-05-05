Economía local de dos corregimientos afectada por toque de queda

El toque de queda decretado los días viernes, sábado y domingo en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, en el distrito de San Miguelito, no solo ha reducido las ventas de pequeños negocios de este sector, sino que comienza a reflejarse en recortes de horarios del personal y una desaceleración de la economía local.

Propietarios de restaurantes, tiendas y otros comercios coinciden en que la disminución del flujo de clientes durante este período ha obligado a ajustar horarios de atención, lo que impacta directamente en sus ganancias diarias.

Tal es el caso de Edgar Jiménez, propietario del bar restaurante La Melissa, ubicado en el sector de Mano de Piedra, corregimiento de Arnulfo Arias. Según contó Jiménez, él abre las puertas de su local de jueves a domingo, desde las 3:00 p.m. en adelante, pero este fin de semana pasado no lo hizo por esta medida.

El cierre ha provocado que sus seis colaboradores no hayan podido llevar el sustento a sus hogares, indicó.

Jiménez le envía un mensaje a la alcaldesa y las autoridades del distrito de San Miguelito, para que busquen otras medidas que permitan disminuir la delincuencia y la criminalidad sin perjudicar a la clase trabajadora.

Otros negocios han optado por reducir turnos de trabajo, ante la imposibilidad de sostener los mismos niveles de operación previos al toque de queda.

"La dueña del negocio prefirio recortar las horas de trabajo para que las seis madres que laboramos aquí tengamos cinco días de a la semana", señaló Escarleth Ramos, dependiente de Delicias La Reina Isabel #2, ubicado en la entrada de Santa Marta, corregimiento de Belisario Frías.'



han disminuido los fines de semana por la prohibición de salida.



son las más afectadas por la reducción de horas de libre tránsito.



afectados desde farmacias, restaurantes, bares, discotecas y tiendas.



piden a las autoridades buscar otras fórmulas para enfrentar los altos índices de delincuencia.

Ramos sostiene que esta medida no afecta a los jóvenes que andan en malos pasos, sino a las personas que salen a trabajar honradamente.

Por su parte, Mari Rodríguez de la rosticería El Pryty, en Belisario Frías, la medida no es mala, porque han disminuido las balaceras cerca del negocio. Sin embargo, el horario del toque de queda hizo que las ventas del fin de semana disminuyeran. Ella considera que el horario de la medida debe ser ampliado.

Como toda prohibición puede traer consecuencias a corto plazo, consultamos con la economista Ana Patiño para ver su punto de vista al respecto.

La voz experta

Patiño indicó que el toque de queda tiene como objetivo social ayudar a reducir la delincuencia. Sin embargo, bajo el punto de vista económico, la restricción de la actividad económica genera cambios en variables como ingresos, empleo y consumo en zonas vulnerables del distrito de San Miguelito.

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Cabe recordar que estas actividades económicas están caracterizadas por el comercio minorista y condiciones socioeconómicas complejas.

Destacó Patiño que la medida definitivamente reduce ingresos de comercios, como bares, restaurantes, tiendas o abarroterías, y farmacias. De forma inmediata, la reducción del margen de ganancia de los pequeños negocios afecta el nivel de endeudamiento.

El toque de queda ocasiona una disminución de las ventas, pero a pesar de ello deben seguir pagando alquileres, servicios básicos (luz, agua, internet), salarios, entre otros compromisos, destacó Patiño.

Mientras tanto, los comerciantes insisten en la necesidad de encontrar un equilibrio entre seguridad y actividad económica.