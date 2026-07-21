El índice de confianza de los consumidores cae 17 puntos en seis meses

La desconfianza de los panameños en el futuro económico del país y sus finanzas personales persiste; un estudio de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) en colaboración con The Marketing Group, revela que el índice de confianza de los consumidores se ubica en 75 puntos, lo que supone una caída de 17 espacios en el mes de junio respecto a enero de 2026, cuando se situó en 92 puntos.

Dicha calificación, según los analistas, refleja un deterioro generalizado en las expectativas de los ciudadanos, principalmente en el panorama financiero nacional, pues de este dependen la economía del hogar, las probabilidades de ahorro, los hábitos de consumo y la reducción del índice de desempleo.

Los encuestados no perciben un futuro alentador para el país en los próximos 12 meses; la credibilidad bajó de 84 a 63 puntos de enero a junio, la mayor caída registrada en los cuatro componentes que evalúa el informe.

Pese a ello, el 43 % muestra una alta probabilidad de conseguir empleo hacia finales de año; el resto opina todo lo contrario, incluso duda de que el desempleo disminuya. El nivel de credibilidad en este rango se redujo de 101 a 87 puntos, lo que los lleva a pensar que la situación de su hogar estará peor que ahora.

La medición, de acuerdo con María Alejandra Cuéllar, CEO de The Marketing Group, está influenciada por el impacto del aumento en los precios del combustible y la incertidumbre que generan factores externos en la economía local; por tanto, puede variar dependiendo del contexto.

Opinión con la que coincide el presidente de la Cciap, Aurelio Barría Pino; sin embargo, aseguró que los proyectos de inversión anunciados por el Ejecutivo representan una oportunidad para recuperar la confianza de los panameños a través de la generación de nuevas plazas de empleo formales.

Sostuvo que "ve con buenos ojos" las decisiones que se han tomado para atraer a más inversionistas, dinamizar la economía y contribuir a la estabilidad laboral de los ciudadanos; no obstante, los resultados de estas estrategias deben empezar a percibirse en un futuro cercano, evitando que factores externos incidan en la percepción que tiene la ciudadanía de la realidad nacional.'



El nivel de credibilidad en este rango se redujo de 101 a 87 puntos, lo que los lleva a pensar que el índice de desempleo que registra el país no disminuirá en los próximos meses y la situación de su hogar estará peor que ahora.



La medición, de acuerdo con María Alejandra Cuéllar, CEO de The Marketing Group, está influenciada por el impacto del aumento en los precios del combustible y la incertidumbre que generan factores externos en la economía local; por tanto, puede variar dependiendo del contexto.



Los proyectos de inversión anunciados por el Ejecutivo representan una oportunidad para recuperar la confianza de los panameños.

Mencionó que, si bien es cierto que el resultado del informe muestra un retroceso de 17 puntos en comparación con la última evaluación, el sector empresarial seguirá haciendo lo necesario para colaborar con la reducción del índice de desempleo, mientras se reactivan sectores importantes para la economía, como la construcción, que, producto del vencimiento del bono solidario y los cambios a la ley de interés preferencial, no ha podido recuperar el ritmo de crecimiento que llevaba antes de la pandemia.