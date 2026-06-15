El MICI promueve el Programa de Inversionista Calificado ante líderes globales en Francia

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) impulsa una sólida estrategia de promoción internacional y atracción de inversiones. En este contexto, organizó una misión oficial para participar en el Investment Migration Council (IMC) Forum 2026, uno de los principales encuentros internacionales especializados en inversión global, movilidad internacional, residencia por inversión y gestión patrimonial.

La delegación que viajó a París, Francia, fue encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. El equipo aprovechó la presencia de inversionistas, instituciones financieras, firmas legales y líderes empresariales para analizar tendencias y captar nuevas oportunidades de negocio.

Panamá aspira a ser sede global en 2027

Durante el evento, Panamá confirmó oficialmente su intención de convertirse en la sede del IMC Forum 2027. De concretarse, el país será el anfitrión de una de las plataformas más influyentes del mundo para la atracción de capital global.

La celebración de este foro en territorio panameño representará una oportunidad única para proyectar las ventajas competitivas de la nación, fortalecer la promoción de sectores estratégicos y consolidar al país como el centro regional definitivo para la inversión, los negocios y la conectividad.

“Cada reunión, cada alianza y cada espacio de diálogo internacional que construimos tiene un objetivo claro: generar más oportunidades para Panamá. Nuestro compromiso es seguir posicionando al país ante quienes buscan destinos confiables para invertir, crecer y desarrollar proyectos de largo plazo”, señaló el ministro Moltó.

Vitrina internacional para el país

La participación panameña incluyó una intervención de Moltó como orador principal, donde presentó la visión de Panamá como la plataforma ideal para la expansión empresarial hacia las Américas.

Además, el titular del MICI lideró el panel “Panama in 2026 and Beyond”, un espacio dedicado a destacar las fortalezas competitivas del país. Como parte de la estrategia gubernamental, se promovió con fuerza el Programa de Inversionista Calificado, una herramienta clave diseñada para atraer inversión extranjera directa mediante mecanismos ágiles y transparentes.

La agenda en París concluyó con reuniones estratégicas de alto nivel con autoridades gubernamentales y organismos de promoción económica, reafirmando el rol de Panamá como la puerta de entrada natural a los mercados de América Latina.