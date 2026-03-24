¿El plan del gobierno para la crisis del combustible contempla algún subsidio?

"Estaremos anunciando oportunamente el plan" repitió por dos veces y con una sonrisa delatora el ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman al ser consultado si el Gobierno estaría contemplando otorgar algún subsidio al combustible tras el alza vertiginosa que estos sufren diariamente producto del conflicto en el medio oriente.

Lo que sí dijo Chapman es que "el enfoque del análisis va dirigido a todo el país, de allí los planes y propuestas van dirigidas dependiendo de distintos sectores de la población".

Hace unos días el presidente José Raúl Mulino había descartado la opción del subsidio al combustible.

Señaló Chpman que no se puede perder de vista que los recursos del gobierno no son ilimitados, además de que existe una "enorme incertidumbre de cuánto va a durante este conflicto, de cuánto se puede incrementar el precio de los combustibles producto del aumento del precio del barril de petróleo que oscila en los cien dólares".

De hecho el ministro dijo que ha leído análisis y proyecciones sobre el aumento del barril de petróleo y que éste podrá ser de 150 hasta los 200 dólares. No obstante, Chapman prefiere un análisis más optimista y opinó que no cree que "llegue a ese nivel".

"Lo que sí es cierto es que hay infraestructura clave y estratégica que ha sido afectada en esta confrontación que en el mejor de los casos tomará meses reparar, en otros tomará años", subrayó.

En ese sentido, el titular del MEF recordó que hay campos de gas natural en Catar que han sido atacados y mucho de ellos, según mencionó, tomarán años para que se restablezcan y lleguen su máxima capacidad de producción.

"Hay un grado de incertidumbre en términos del tiempo del posible costo y eso lo tenemos que manejar con enorme prudencia y mucha disciplina", sentenció.