Expertos insisten en reglas 'claras' en ley de sustancia económica

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional avanza en el análisis de las modificaciones al proyecto de ley No. 641, que busca respaldar la operación de las multinacionales en el país para dejar de ser considerado un "paraíso fiscal" por la Unión Europea (UE), que, en escasos meses, evaluará los estándares de lucha contra el blanqueo de capitales impuestos por Panamá.

Aunque Gerardo Herrera Martínez, experto en derecho tributario, ponderó la necesidad y urgencia de la iniciativa para salir del listado discriminatorio de la UE, sugirió a los diputados delimitar su alcance para obtener los resultados esperados; de lo contrario, tendrá un impacto negativo en la inversión extranjera directa, el empleo y el Producto Interno Bruto (PIB).

Destaca entre sus propuestas el establecimiento de un plazo de adecuación de 18 meses, la revisión del 15% en concepto de sanción y la aplicación de procesos antes de declarar a las empresas "no calificadas" para que tengan la oportunidad de hacer las correcciones pertinentes.

El Colegio de Economistas de Panamá, por su parte, hizo énfasis en que la ley exige un análisis técnico cuidadoso para evitar efectos no deseados sobre actividades legítimas a nivel nacional.

El colectivo coincide con la mayoría de expertos que han presentado sus consideraciones en la Comisión en que la base imponible aplicable a entidades no calificadas requiere revisión porque puede generar resultados económicos poco consistentes con la capacidad real de las multinacionales.

Recomiendan que se aplique sobre la renta neta gravable o incorporar una regla de proporcionalidad para estos incumplimientos.

Advierten también que es imprescindible definir claramente el concepto "multinacional", evitando que empresas de baja materialidad queden sujetas a estos parámetros.'

15%

porcentaje impuesto sobre la renta bruta a las empresas "no calificadas". 4

meses, tiempo restante para aprobar y aplicar la ley antes de la revisión de la UE.

La Comisión de Economía reanudará la discusión del proyecto este martes para dar a conocer los cambios adoptados.