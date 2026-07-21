Fitch Ratings proyecta que la reapertura de Cobre Panamá podría sumar hasta un 2% al crecimiento del PIB

La reapertura de Cobre Panamá antes de finalizar este año podría convertirse en un motor adicional para el crecimiento económico del país y contribuir a recuperar parte del dinamismo perdido tras el cese de operaciones de la mina en 2023. En su más reciente actualización sobre Panamá, Fitch Ratings estima que este escenario aportaría hasta un 2% adicional al crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB).

La calificadora señala que este potencial crecimiento responde al impacto que tendría la reactivación de una de las principales operaciones productivas del país, luego de varios años en los que su cierre redujo el ritmo de expansión de la economía panameña.

Como parte de su análisis, Fitch destaca que la auditoría independiente publicada en junio de 2026 concluyó que Cobre Panamá cumple, en términos generales, con sus obligaciones legales, ambientales y operativas, aunque identificó algunas observaciones que deberán ser atendidas. Asimismo, indica que el Gobierno mantiene en evaluación distintas alternativas para hacer viable la reapertura de la operación y que una decisión podría adoptarse antes de finalizar el año.

El informe también resalta el desempeño reciente de la economía panameña.

Durante el primer trimestre de 2026, el país registró un crecimiento interanual de 4.8%, impulsado principalmente por el Canal de Panamá, la construcción y el comercio. En ese contexto, Fitch mantiene una proyección de crecimiento de 4.0% para 2026, aunque considera que la eventual reactivación de Cobre Panamá representaría un impulso adicional para la actividad económica.

La calificadora también señala que Panamá continúa avanzando en su proceso de consolidación fiscal y prevé que el Gobierno cumpla este año con su meta de déficit del sector público no financiero. Sin embargo, advierte que el país aún enfrenta desafíos relacionados con el desempleo, la informalidad laboral y la sostenibilidad del gasto público.

La evaluación de Fitch se suma a otros análisis recientes de entidades financieras internacionales que identifican la reactivación de Cobre Panamá como un factor con capacidad para fortalecer el crecimiento económico, estimular la inversión y mejorar las perspectivas de desarrollo del país.