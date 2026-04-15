Gasolina de 95 octanos baja, mientras diésel registra leve alza

La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios del combustible que regirán a partir del viernes 17 de abril al 1 de mayo de 2026, con leves variaciones en la gasolina y el diésel.

La gasolina de 95 octanos disminuirá $0.03 centavos, fijando su precio en $1.23 por litro, mientras que la de 91 octanos se mantiene en $1.17 por litro.

En tanto, el diésel bajo en azufre aumentará un centavo, alcanzando un precio de $1.37 el litro.

La Secretaría de Energía mantiene un monitoreo constante de los mercados para garantizar que los precios en Panamá reflejan únicamente las variaciones internacionales, garantizando la transparencia en el proceso de cálculo.