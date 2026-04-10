Greenwood Energy realiza nombramientos para expandirse en América Latina

Greenwood Energy, operadora del proyecto solar Alma Mater, de 40 MW, el cual desarrolla en conjunto con la Universidad de Panamá, nombró nuevos directores en su sección comercial y de operaciones, para acelerar la ejecución de su estrategia de crecimiento en América Latina.

Menelao Mora de la Lastra, fungirá como Director Comercial (Chief Commercial Officer - CCO) y Marcos Páez Saavedra, como Director de Operaciones (Chief Operating Officer - COO).

Mora de la Lastra tiene más de 25 años de experiencia en los sectores automotriz y energético. Liderará la estrategia a nivel regional, con foco en la identificación de oportunidades, el desarrollo de relaciones estratégicas y la articulación con actores clave.

En tanto, Páez Saavedra cuenta con más de 25 años de experiencia en los sectores de tecnología y energía, con foco en innovación y creación de valor. Liderará la ejecución operativa a nivel global y regional, la expansión a nuevos mercados.

La planta solar Alma Mater está ubicada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), sede Chiriquí, y evitará la emisión de 380 mil toneladas de dióxido de carbono en los próximos 35 años.

Generará más de 40 megavatios de energía eléctrica, duraron más de 10 años.

Con estos nombramientos, Greenwood Energy consolida una estructura ejecutiva de alcance regional alineada con su hoja de ruta y preparada para acelerar su crecimiento en América Latina.

Además de Alma Mater, la empresa opera en el país un proyecto de 500 kW en Los Molinos de Coclé, otro de 600kW en el hospital Chiriquí y uno de 941 kW en sucursales del Súper 99.

