ITBI y burocracia: tareas pendientes para facilitar el acceso a nuevas viviendas

La disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de evaluar el impacto que tendrá el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2% a la primera vivienda ha sido bien recibida por la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), Elisa Suárez.

El estudio econométrico que realizó el gremio arrojó que esta decisión, en lugar de aumentar la recaudación, limitará la compra de viviendas, generará pérdidas fiscales y desaceleración económica; por ello, solicitaron a las autoridades reconsiderar su aplicación.

Suárez mencionó que el objetivo de este informe no es otro que garantizar el acceso de los panameños a hipotecas; en ese sentido, la reacción tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que es quien tendrá la decisión final, es "positiva".

Agregó que para reducir el déficit habitacional, que asciende a más de 180 mil familias, además de analizar el 2% del ITBI, se deben reabrir los créditos hipotecarios y eliminar la burocracia excesiva.

"Tenemos que tener la capacidad como país, entre la empresa privada y el propio Gobierno, de gestionar viviendas dignas, que no sean invasión de terreno; tiene que ser desde la formalidad, es un tema complejo, pero creo que vamos en la dirección correcta", afirmó.

Aunque la empresaria inmobiliaria no considera que el impás de la ley de interés preferencial es el causante de la retorsión que ha sufrido el sector de la construcción, indicó que su entrada en vigencia es un "gran paso" para no seguir "cayendo", pero hay elementos que se pueden corregir, como la exoneración del 2%.

El presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Carlos Berguido, explicó que, al aplicarse el ITBI, los precios de las viviendas nuevas aumentarán y se "enfriará" la demanda calificada; por tanto, es crucial que se revisen sus implicaciones.



Los promotores esperan vender 5,530 unidades de viviendas este año, una variación de 1,513 con respecto a las entregadas durante el 2025.



El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dejó claro que el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) no es un nuevo gravamen; ya existía, solo que estaba exento. Lo que se hizo fue suspender esa medida; sin embargo, está abierto a estudiar las propuestas de Convivienda siempre que estén técnicamente sustentadas.



Los principales afectados por este aumento serán los jóvenes que ya enfrentan complicaciones para acceder a préstamos hipotecarios.

Por su parte, el consultor laboral René Quevedo sostiene que, sin duda, aumentar las recaudaciones es importante, pero no afectando las oportunidades de la ciudadanía, porque no se trata únicamente de viviendas, sino de la reactivación de un sector que lleva varios meses golpeado.

Los principales afectados por este aumento, a su juicio, serán los jóvenes que ya enfrentan complicaciones para acceder a préstamos hipotecarios debido a sus bajos salarios.

"Todo lo que agregue dificultades para que los jóvenes puedan acceder a esa primera vivienda son cosas que tenemos que mirar y no solamente desde el punto de vista fiscal, sino social", dijo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dejó claro que el ITBI no es un nuevo impuesto; ya existía, solo que estaba exento. Lo que se hizo fue suspender esa medida; sin embargo, está abierto a estudiar las propuestas de Convivienda siempre que estén técnicamente sustentadas.

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Los promotores esperan vender 5,530 unidades de viviendas este año, una variación de 1,513 con respecto a las entregadas durante el 2025.