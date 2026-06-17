JP Morgan ve a la mina como principal motor económico hacia 2027

La posible reapertura de la mina de cobre, según un informe de J.P. Morgan, impulsará el crecimiento económico y las cuentas fiscales y externas de Panamá en 2027.

El documento titulado "Investigación Económica de América Latina" señala que la reactivación de la industria en el país ofrece un potencial de mejora significativo a la trayectoria fiscal que reconoce la calificadora Moody's.

Además, pronostica que su perfil expansivo, actualmente en 4%, sufrirá un alza importante con esta decisión.

El banco estadounidense ponderó las medidas impuestas por la actual administración para mejorar las finanzas y mantener el grado de inversión; no obstante, menciona que el principal ancla fiscal del país sigue siendo su evolución financiera; por tanto, retomar una de sus principales actividades económicas equilibraría su desarrollo hacia la segunda mitad del próximo año.

Reitera que si Panamá continúa demostrando su compromiso con la senda de consolidación fiscal y las perspectivas de crecimiento se mantienen fuertes, conservará su clasificación de grado de inversión.

"Dado que está llevando a cabo la consolidación fiscal, la perspectiva de crecimiento y las perspectivas positivas para que la mina vuelva a abrir, no creemos que exista un argumento suficientemente sólido para que Moody's actúe sobre su perspectiva negativa", concluyeron sus economistas.

La reactivación al 100% de Cobre Panamá representaría, de acuerdo con sus estimaciones, alrededor del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) del Estado y traería consigo más inversiones y mejores plazas de empleo para los ciudadanos, contribuyendo a la resolución de temas estratégicos con visión de futuro.'

4%

generaría la reapertura de la mina al Producto Interno Bruto de Panamá. 3

ministerios integrarán la comisión que evaluará el informe de la actividad.

Aunque el Órgano Ejecutivo aún no ha tomado una decisión al respecto, adelantó que las posibles negociaciones sobre el futuro del proyecto se harán directamente con la empresa; no irá a la Asamblea Nacional de Diputados como sucedió anteriormente porque no será un contrato ley de concesión administrativa, sino una operación que corresponde únicamente a la República de Panamá.

"Esa mina es de Panamá, no de más nadie, y Panamá la explotará, si su decisión es explotarla, como le corresponda, con la contratación de un operador que se encargue de los aspectos técnicos de la operación", dijo el presidente José Raúl Mulino en uno de sus conversatorios semanales.

El mandatario, recientemente, creó una comisión interinstitucional integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y Ambiente, Juan Carlos Navarro; para evaluar el informe final de la auditoría integral a la mina realizado por la empresa SGS Panama Control Services Inc.

El objetivo de esta agrupación será analizar a profundidad la información de manera técnica, financiera y ambiental y presentar sus recomendaciones al Ejecutivo.

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Mulino reiteró que el tema de la mina se resolverá con objetividad y datos claros para tomar "las mejores decisiones a favor del país y su gente".

Preservación

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) ordenó el año pasado a la empresa ejecutar el Plan de Preservación y Gestión Segura de la Mina para garantizar la conservación del medioambiente mientras dure su suspensión.

Cobre Panamá también recibió la autorización del Gobierno para exportar el material rocoso ya extraído de la mina a fin de generar ingresos superiores a los 29 millones de dólares.