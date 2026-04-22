/ / /

Panamá

Ministerio de Economía y Finanzas desglosa monto del subsidio del combustible

Publicado 2026/04/22 18:30:00
  • Redacción
  •   /  
  • nacion.pa@epasa.com
  •   /  
  • @PanamaAmerica

El MEF explicó que el monto para la pesca artesanal fue establecido con base en información suministrada por la Arap.

Noticias Relacionadas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó un desglose de los montos semanales y mensuales que serán asignados en el subsidio temporal al combustible para el transporte de carga de productos esenciales y la pesca artesanal, cubriendo el incremento por encima del precio previo a la crisis internacional.

El MEF explicó que el monto para la pesca artesanal fue establecido con base en información suministrada por la @arap_panama.

La institución anunció que se realizarán controles para evitar que el subsidio se desvíe hacia vehículos particulares, garantizando su propósito y el uso adecuado de los recursos públicos.

Montos asignados por transportista:

Pick-up / Panel:
$ 146.4 mensuales - $36.6 semanales

Camión refrigerado:
$ 366.4 mensuales - $ 91.6 semanales

Equipo articulado:
$ 641.2 mensuales - $160.3 semanales

Pesca artesanal:
$ 230.4 mensuales - $57.6 semanales

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía