Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas desglosa monto del subsidio del combustible
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El MEF explicó que el monto para la pesca artesanal fue establecido con base en información suministrada por la Arap.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó un desglose de los montos semanales y mensuales que serán asignados en el subsidio temporal al combustible para el transporte de carga de productos esenciales y la pesca artesanal, cubriendo el incremento por encima del precio previo a la crisis internacional.
El MEF explicó que el monto para la pesca artesanal fue establecido con base en información suministrada por la @arap_panama.
La institución anunció que se realizarán controles para evitar que el subsidio se desvíe hacia vehículos particulares, garantizando su propósito y el uso adecuado de los recursos públicos.
Montos asignados por transportista:
Pick-up / Panel:
$ 146.4 mensuales - $36.6 semanales
Camión refrigerado:
$ 366.4 mensuales - $ 91.6 semanales
Equipo articulado:
$ 641.2 mensuales - $160.3 semanales
Pesca artesanal:
$ 230.4 mensuales - $57.6 semanales
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