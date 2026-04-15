El presidente José Raúl Mulino afirmó este miércoles que no se permitirá la importación de arroz mientras exista inventario suficiente en el país; a su vez, reiteró su compromiso de no desproteger a los productores nacionales.

"Deseo dejar claro que mientras exista arroz en inventario, no se permitirá importación. No se va a desproteger a productores”, enfatizó el mandatario a través de su cuenta de X.

La declaración surge luego de que la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) propusiera ante el Comité de Cadena Agroalimentaria de Arroz la importación de 1.5 millones de quintales de arroz cáscara, equivalentes a dos meses de abastecimiento, uno por seguridad alimentaria y otro por reposo en silo.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el inventario oficial de arroz que mantiene el país rendiría hasta el 8 de octubre de 2026. Ante este escenario, Analmo recomendó a la Cadena poner la seguridad alimentaria y estabilidad del mercado de arroz primero ante la posibilidad de una cosecha de fin de año afectada por la eliminación de la compensación, el cambio climático, el fenómeno de El Niño y falta de financiamiento hacia el sector.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap) expresó su agradecimiento al presidente Mulino por su postura clara y responsable en defensa de la producción nacional.

“Respaldamos plenamente su declaración de que, mientras exista arroz en inventario, no se permitirá la importación. Esta medida es fundamental para garantizar la estabilidad del sector, proteger miles de empleos rurales y asegurar la sostenibilidad de la producción nacional”, indicó el gremio en un comunicado.

La Fapagrap señaló que el arroz es un rubro estratégico para la seguridad alimentaria del país, por lo que permitir importaciones en momentos donde existe suficiente inventario nacional impactaría negativamente a los productores, desincentivando la siembra y poniendo en riesgo la autosuficiencia alimentaria de Panamá.

También valoraron el compromiso expresado de no desproteger al productor nacional y de trabajar de la mano con el sector agropecuario, a través de entidades como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y su ministro Roberto Linares.

“Reiteramos nuestra disposición de seguir colaborando con las autoridades para fortalecer la cadena productiva, mejorar la eficiencia y garantizar el abastecimiento oportuno y de calidad para todos los panameños”, concluyeron.