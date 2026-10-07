Objeto desconocido alcanza a nave panameña en aguas internacionales

Una nave panameña fue impactada por un objeto de procedencia desconocida en aguas internacionales, dejando a 12 marinos lesionados, de los cuales 10 requirieron asistencia médica.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que se trata de la embarcación "One Peace" y que el hecho se registró mientras se dirigía hacia Fujairah, Emiratos Árabes Unidos.

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Aclaró, a través de un comunicado, que producto del incidente no hubo contaminación marina ni daños ambientales en la zona.

La entidad señaló que la nave fue asistida y remolcada hacia el puerto de Shinas, en el Sultanato de Omán, donde será objeto de una evaluación técnica para determinar los daños causados.

Agregó que están en permanente comunicación con los operadores y la empresa armadora del buque para brindarles el apoyo necesario en estricto apego al derecho internacional.

"La Dirección General de Marina Mercante reitera que la prioridad absoluta del Estado panameño es la integridad física de la gente de mar y la seguridad de la navegación global", esboza el escrito.

La institución instó a la flota internacional a reforzar el cumplimiento de las medidas de seguridad ante las condiciones de inseguridad que prevalecen en la región.'

10

marinos fueron asistidos médicamente. 7,705

cantidad de naves registradas bajo la bandera panameña, según la Autoridad Marítima de Panamá.

El registro panameño, recientemente, descendió al tercer puesto del ranking mundial por tonelaje debido a múltiples factores, entre los que destacan la política de calidad sobre cantidad que lleva a cabo la entidad y las detenciones en puertos chinos.

Datos suministrados por la AMP en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional revelan que, hasta el mes de septiembre, se contabilizaron 143 inspecciones y 40 retenciones a embarcaciones de bandera panameña en puertos chinos.

Registro

El registro local acumula, hasta la fecha, 7,705 naves, una disminución de 653 con respecto al año 2025.