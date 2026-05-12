Panamá está dispuesto a dialogar con Costa Rica, pero bajo 'reglas claras'

Establecer reglas claras y justas para ambas partes es la postura del gobierno panameño frente a la solicitud de diálogo de la presidenta costarricense para poner fin al bloqueo comercial que existe entre los países hace más de 2 años.

Panamá, aseguró el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, está dispuesto a conocer la postura de Costa Rica, pero no aceptará medidas que favorezcan a uno de los involucrados; al contrario, continuará velando por el respeto al sector productivo.

"Creo que como Gobiernos tenemos la capacidad de solucionarlo, siempre cuidando a nuestros sectores productivos", dijo.

Mencionó que, así como los productores costarricenses no pueden exportar a Panamá, los nacionales tampoco pueden hacerlo a Costa Rica; por ello, sería importante encontrar una solución al conflicto que ofrezca igualdad de condiciones a ambas naciones.

La disputa, de acuerdo con la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá (Anagan), responde a lineamientos técnicos y sanitarios; por tanto, debe resolverse de la misma manera, no a través de acuerdos diplomáticos como sugieren las autoridades costarricenses.

Señalaron que, en su momento, a dicho país se le otorgó un plazo para presentar la información requerida a fin de mantener la certificación de 26 plantas lácteas y cárnicas, pero incumplieron con el plazo, obviando que por encima de cualquier acuerdo comercial está la salud pública.

Anagan sugirió al Gobierno Nacional mantener la discusión en un plano técnico y jurídico, alejado de posturas políticas que podrían poner en riesgo la sanidad animal y la competitividad del sector.



La disputa, de acuerdo con la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá (Anagan), responde a lineamientos técnicos y sanitarios; por tanto, debe resolverse de la misma manera, no a través de acuerdos diplomáticos como sugieren las autoridades costarricenses.



La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, aseveró en una entrevista que buscará resolver el conflicto directamente con su homólogo panameño, José Raúl Mulino.



El bloqueo comercial entre los países es evaluado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 2024, cuando Costa Rica presentó un arbitraje contra Panamá.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, calificó de "positivo" la disposición de diálogo que han mostrado los países para llegar a un entendimiento; no obstante, es del pensar que en temas comerciales siempre debe primar la reciprocidad.

"Estamos seguros de que nuestras autoridades tienen esto muy presente; esperemos puedan llegar a un buen entendimiento para que haya reciprocidad en los bienes y productos, manteniendo un balance con nuestros productores", afirmó.

Aunque el empresario reiteró que cada país debe velar por el bienestar de sus productores, considera importante que se haya dado esta apertura después de tantos años.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, aseveró en una entrevista que buscará resolver el conflicto directamente con su homólogo panameño, José Raúl Mulino.

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OMC

El bloqueo comercial entre los países es evaluado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 2024, cuando Costa Rica presentó un arbitraje contra Panamá que, en respuesta al fallo del organismo internacional, interpuso una apelación el año pasado.

Dicho proceso legal, a la fecha, sigue en curso.