Panamá refuerza cerco al crimen digital: Instituciones se blindan en criptoeconomía y trazabilidad

En un esfuerzo por cerrar el paso a las organizaciones criminales en el entorno digital, funcionarios de la Contraloría General de la República se unieron a una jornada interinstitucional de alto nivel.

El encuentro, que agrupó a funcionarios del Órgano Judicial, el Ministerio Público, la DGI y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se centró en un objetivo crítico: actualizar las capacidades del Estado frente a las amenazas de la economía digital.

Vacíos legales en la región

Durante la actividad, expertos analizaron el panorama en Centroamérica y América Latina, advirtiendo que aún persisten vulnerabilidades y vacíos normativos que son aprovechados por redes ilícitas para movilizar capitales, afectando directamente la estabilidad económica de los países.

Ante este escenario, los ponentes enfatizaron que la preparación técnica de los servidores públicos ya no es opcional, sino una necesidad de seguridad nacional.

"Si no sabes de Bitcoin, no estás en nada"

Uno de los momentos más destacados fue la intervención del director de la UAF, Darío Javier Herrera, quien calificó la capacitación como una herramienta esencial para quienes investigan delitos económicos.

Con una frase contundente, subrayó la urgencia de dominar las nuevas tecnologías financieras: “Si no sabes de Bitcoin o criptoeconomía, no estás en nada”, sentenció Herrera, refiriéndose a la sofisticación de los métodos actuales de blanqueo de capitales.