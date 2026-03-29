Remesas manejaron $1,168 millones en 2025: Se recibieron $561.2 millones, pero salieron $607 millones

Las remesas provenientes del extranjero registraron un aumento de 20% en 2025, mientras que las que fueron enviadas desde Panamá crecieron en 2.4%.

Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) detalla que se recibieron $561.2 millones, el año pasado, principalmente de Estados Unidos, Venezuela, Reino Unido, Colombia y España.

Por su parte, del país salieron $607 millones en remesas a otras partes del mundo y los países a donde más fondos se dirigieron fueron Colombia, Nicaragua, Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana.

El año pasado, el mercado de remesas en el país, movilizó $1,168.2 millones, entre envíos y recibos, un aumento de 10.1% en comparación con 2024, cuando fueron $1,060.3 millones.

El segundo trimestre del año fue el periodo en que más dinero se recibieron en remesas, con $144.3 millones, mientras que el cuarto trimestre fue el que más dinero fue enviado a otras naciones con $159.6 millones.