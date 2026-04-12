Restricción de paso por el Puente de las Américas afectaría a los productores

La restricción de paso por el Puente de las Américas para vehículos de gran tamaño, entre los que se encuentran los camiones de carga, tendrá un impacto significativo para el sector agropecuario; la medida, según grupos empresariales, podría retrasar la llegada de algunos productos hacia la ciudad capital e interior del país y aumentar los costos de producción, por lo que sugieren a las autoridades evaluar otras alternativas.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) consideran que, además de garantizar la estabilidad de la estructura y seguridad de los usuarios y conductores que circulan diariamente sobre la estructura, es necesario establecer rutas alternas para facilitar el desplazamiento de este tipo de automóviles.

Señalaron que, entre más se extienda esta disposición, mayores serán las consecuencias económicas; no obstante, entienden que los principales actores, en estos momentos, son los miles de panameños que se trasladan desde Panamá Oeste hasta el centro de la ciudad para llegar a sus lugares de trabajo.

El impedimento en la infraestructura vial se une al incremento del precio del combustible, un efecto de la crisis en Medio Oriente que también repercutirá en el precio de los insumos de producción y, por ende, en los alimentos, razón por la cual el Gobierno tomó la decisión de congelar los precios de las gasolinas de 91 y 95 octanos y el diésel para mantener la tarifa a los usuarios y el presupuesto familiar.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, anunció que se está evaluando una fórmula para incluir a los conductores de equipo pesado en este subsidio, al igual que el transporte de mercancía, con la finalidad de evitar especulaciones en los precios.

Además, a finales de este mes llegarán alrededor de 1,000 toneladas de fertilizante que serán repartidos de manera gratuita a los pequeños productores para aliviar sus gastos, y se está en conversaciones con el Gobierno de Marruecos para importar el producto y venderlo a bajo costo.

Detalló que, el año pasado, se consumieron en el país aproximadamente 113,000 toneladas de fertilizantes, demanda que evidentemente no será cubierta con la donación; por ello, se solicitará una cantidad mayor para revender a precios accesibles a nivel local.'



En Panamá, durante el 2025, se consumieron aproximadamente 113,000 toneladas de fertilizantes en el sector agricultor.



El Ministerio de Desarrollo Agropecuario anunció que a finales de este mes llegarán alrededor de 1,000 toneladas de fertilizante que serán repartidas de manera gratuita a los pequeños productores para aliviar sus gastos, y se está en conversaciones con el Gobierno de Marruecos para importar el producto y venderlo a bajo costo.



El Gobierno tomó la decisión de congelar los precios de las gasolinas de 91 y 95 octanos y el diésel para mantener la tarifa a los usuarios y el presupuesto familiar.

Linares mencionó que, aparte de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, se está a la espera del fenómeno del Niño, cuyos efectos en la agricultura son impredecibles; por tanto, se analizan diversas medidas de mitigación.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) habilitó, la semana pasada, la plataforma de acceso al subsidio del combustible para empezar a depurar la validez de los conductores.

Dicho apoyo se entregará directamente a los transportistas por un periodo de hasta 10 meses en los que, dependiendo del avance de la guerra e incremento del precio del petróleo, se podrían tomar otras decisiones para reducir sus repercusiones.