Retenciones de buques en puertos chinos bajan a 16 en lo que va de julio

El acuerdo de renovación al Tratado de Nación Más Favorecida entre Panamá y China empieza a rendir frutos, desescalando la tensión que existe entre ambas naciones desde que el Estado tomó posesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Datos suministrados por las autoridades revelan que las inspecciones y detenciones de buques de bandera panameña en puertos chinos, en lo que va del mes de julio, totalizan en 16.

Una disminución significativa, tomando en cuenta que en el mes de mayo se registraron 141 retenciones.

Las estadísticas reflejan una variación de -125 embarcaciones en comparación con el mes de mayor incidencia en lo que va del año.

Sin embargo, aún se mantienen por encima de la cantidad reportada (132) en el primer semestre de 2025.

Estas cifras, de acuerdo con el presidente José Raúl Mulino, confirman lo que se ha venido diciendo: el registro local cumple con los parámetros exigidos; no obstante, prefiere verlo como una señal de optimismo.

Indicó que se siente "más que complacido" con los resultados y declaraciones de la cancillería china respecto al encuentro que sostuvieron la semana pasada instituciones de ambos países con el objetivo de mantener la vigencia del acuerdo marítimo.'



Las estadísticas reflejan una variación de -125 embarcaciones en comparación con el mes de mayor incidencia en lo que va del año.



El Tratado de Nación Más Favorecida se firmó en el año 2017 en el marco del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países y se renovó por un periodo de 5 años en 2021.



Más de 8,000.

Mulino admitió que las acciones del país asiático han generado "mucha preocupación" en las navieras; por tanto, espera que los acuerdos logrados contribuyan a disipar sus inquietudes.

El vicecanciller Carlos Hoyos explicó que, luego de que se decidiera extender el tratado, las partes deben revisar las condiciones que se establecerán en el mismo.

Reiteró que Panamá no desea entrar en un conflicto con China; por el contrario, su propósito siempre ha sido desescalar las tensiones en beneficio del comercio marítimo mundial.

El Tratado de Nación Más Favorecida se firmó en el año 2017 en el marco del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países y se renovó por un periodo de 5 años en 2021.

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Este convenio le otorga a Panamá un trato especial en puertos chinos, tarifas preferenciales y procedimientos administrativos y aduaneros más ágiles, lo que fortalece la competitividad del registro local frente a sus competidores.

China, por su parte, ha expresado que desea mantener sus vínculos comerciales y marítimos con Panamá sobre la base del beneficio y respeto mutuo.

Registro

El registro panameño, según las autoridades, cuenta con más de 8,000 embarcaciones inscritas, lo que representa alrededor del 15% de la flota marítima mundial.