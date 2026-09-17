Turistas compensarán afluencia de nacionales

Aunque el aumento del precio del combustible y el desempleo en el país podrían limitar la participación de los ciudadanos en el Panamá Black Weekend 2026, cuyo impacto económico se estima en 85 millones de dólares, la Cámara Nacional de Turismo (Camtur) confía en que la llegada de visitantes extranjeros compensará la afluencia de los consumidores nacionales.

El gremio, tomando en cuenta la situación financiera de los panameños, ha reforzado su estrategia de promoción a nivel internacional, extendiendo los descuentos a restaurantes, arrendadoras de automóviles, hoteles, salones de belleza, operadoras de turismo y otros establecimientos fuera de los centros comerciales para atraer a más viajeros al país.

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Nadyi Duque, presidenta de Camtur, mencionó que la actividad, además de incentivar el consumo a nivel local, busca seguir posicionando a Panamá como un hub de compras mundial, especialmente durante la temporada de menor dinamismo comercial.

"Sabemos que el nivel adquisitivo del consumidor local está muy impactado por el alza de la electricidad la canasta básica y el combustible; sin embargo, allí es donde la estrategia de promover turismo ha logrado esa compensación para que no exista la caída que hubiésemos tenido en el sector comercio si no tuviéramos esa gran afluencia de turistas", dijo.

Aclaró que las alteraciones estructurales en Albrook Mall, uno de los centros comerciales más concurridos durante el periodo de descuentos, están bajo control, acordonadas y en constante revisión, por lo que no representan un riesgo para los consumidores.

No obstante, aseguró que tan pronto se tengan los resultados del estudio técnico de las áreas afectadas, se comunicarán a la ciudadanía; mientras tanto, pueden seguir realizando sus compras con normalidad.

El director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi Balid, recomendó a los compradores comparar precios, verificar las políticas de garantía de los productos y solicitar su factura fiscal para contar con un respaldo ante cualquier inconveniente.



Los establecimientos que cometan infracciones en perjuicio de los compradores podrán ser multados hasta con 25 mil dólares, dependiendo del caso y la reincidencia.



Alrededor de 85 millones de dólares.



Comparar precios, verificar las políticas de garantía de los productos y solicitar su factura fiscal.

Asimismo, invitó a los agentes económicos a respetar los derechos de los consumidores, ofreciendo información clara sobre los descuentos y la calidad de los artículos, ya que una de las faltas más denunciadas por los ciudadanos es la publicidad engañosa.

"Las ofertas tienen que ser claras, legibles, con fecha de inicio, finalización y productos, y con la mayor cantidad de detalles que sean posibles", acotó.

Los establecimientos que cometan infracciones en perjuicio de los compradores podrán ser multados hasta con 25 mil dólares, dependiendo del caso y la reincidencia.

El Panamá Black Weekend 2026 se desarrollará del 2 al 4 de octubre en 16 centros comerciales a nivel nacional con descuentos de hasta el 70%.

Los productos tecnológicos destacan entre los más buscados.