Aprehenden a sospechoso de crimen en Don Bosco

En una acción coordinada entre las autoridades judiciales y los estamentos de seguridad del país, la Procuraduría General de la Nación, mediante la Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana, llevó a cabo la denominada Operación Kraken. El operativo, desarrollado en diversos puntos estratégicos, entre los que destaca el corregimiento de Pedregal, dio como resultado la captura de un sujeto presuntamente implicado en un homicidio.

Las diligencias contaron con el despliegue de los brazos auxiliares del Ministerio Público, entre ellos unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIP). Gracias a este trabajo conjunto, se logró acorralar y hacer efectiva la aprehensión del sospechoso, como parte de las acciones para combatir los delitos de alto impacto en el área metropolitana.

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Durante la ejecución de las intervenciones e inspecciones, los peritos e investigadores lograron el decomiso de elementos clave para la causa penal. Entre los indicios incautados figuran varios teléfonos celulares y un vehículo tipo busito, marca Toyota, de color blanco, el cual es señalado como el medio de transporte presuntamente utilizado por los perpetradores durante la comisión del crimen.

El caso bajo investigación se remonta al pasado 19 de julio de 2026, en el sector de Villas de Andalucía, corregimiento de Don Bosco.

En aquella fecha, un menor de edad que salía de una reunión social fue interceptado de manera violenta por varios individuos que se desplazaban en el mencionado autobús blanco. Según los informes preliminares, tras registrarse un forcejeo entre la víctima y los agresores, los atacantes le dispararon a quemarropa, provocándole la muerte de forma instantánea antes de darse a la fuga.

Tras la culminación de la fase inicial de captura y recolección de pruebas, el aprehendido será remitido a las instalaciones del Órgano Judicial para quedar a órdenes de un Tribunal de Garantías.

En las próximas horas se llevarán a cabo las audiencias de rigor, donde los fiscales solicitarán la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos correspondientes y la aplicación de la medida cautelar más cónsona con la gravedad del hecho.