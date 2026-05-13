Defensa de César Caicedo sospecha que la Fiscalía busca criminalizar su éxito empresarial

La defensa de César Caicedo padre criticó al Ministerio Público al asegurar que, hasta el momento, la Fiscalía no ha logrado presentar pruebas contundentes que vinculen directamente a su cliente con actividades delictivas, en medio del proceso judicial que enfrenta.

El abogado Valentín Jaén, quien encabeza el equipo legal, sostuvo que durante las audiencias la Fiscalía se ha enfocado principalmente en exponer el crecimiento económico, las empresas y el entorno familiar de Caicedo, en lugar de sustentar una acusación sólida.

“La impresión que queda es que se pretende criminalizar el éxito empresarial”, afirmó Jaén, al tiempo que defendió que poseer bienes, empresas y estabilidad económica no constituye ningún delito.

Actualmente, Caicedo padre cumple arresto domiciliario, luego de ser detenido como parte de la operación Nodriza y que la Fiscalía no lograra sustentar elementos suficientes para mantener la medida de prisión preventiva en un centro penitenciario.

La defensa también cuestionó el trato brindado al empresario durante el proceso, señalando que ha sido movilizado bajo estrictas medidas de seguridad, incluyendo escoltas, chalecos antibalas, vehículos blindados e incluso helicópteros, pese a que nunca había sido detenido anteriormente ni representa un peligro para la sociedad.

“Es un trato inhumano para una persona que no representa ningún peligro”, manifestó Jaén.

El equipo legal aseguró además que ni el Ministerio Público ni los organismos de seguridad han podido demostrar que Caicedo pertenezca a una pandilla o sea cabecilla de una organización criminal.

Finalmente, el abogado indicó que la defensa no descarta solicitar una modificación de la medida cautelar de arresto domiciliario por una menos severa, siempre que se respeten el debido proceso, el principio de legalidad y la presunción de inocencia.