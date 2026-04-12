Juristas esperan fallo de Odebrecht en dos meses

Terminada la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, los abogados defensores están a la espera de la decisión final de la jueza Baloisa Marquínez, quien se acogió al término legal de 30 días a partir de la transcripción del acto que culminó hace más de 40 días.

Aunque el fallo en un juicio de tal magnitud puede tardar hasta tres o cuatro meses, el abogado Basilio González considera que no debería extenderse más allá de 2 meses debido a que los avances de la tecnología agilizan el proceso de transcripción para que la jueza valore las pruebas, alegatos, peticiones e incidentes presentados durante el acto.

Mencionó que, en este caso en particular, Marquínez tiene una ventaja y es que ha estado desde el principio; por lo tanto, conoce perfectamente las evidencias presentadas tanto por la parte acusadora como por la defensa, lo que le permite abreviar el procedimiento y pasar directamente a la fase de saneamiento.

"Una sentencia como esta no debería pasar de dos meses porque la juez es la misma, ya se conoce el proceso, ha hecho el auto de apertura, intervino en la audiencia y escuchó a las partes", expresó.

El jurista sostiene que, en estos momentos, la causa podría estar en la etapa de evaluación de las pruebas, en donde se determinará su valor, tomando en cuenta que algunas fueron previamente desestimadas por el Supremo brasileño; por tanto, la jueza debe verificar su validez.

Al Tribunal, además del término legal, se le otorga un plazo adicional para entregar su decisión dependiendo del número de páginas del expediente, que totaliza en 1.3 millones y 2,757 tomos, cifras que prolongarían el fallo en más de un año, pero no cree que este sea el caso.

"A mi juicio, el 27 de mayo debería estar resuelto", sentenció.'

2,757

tomos conforman el expediente del caso Odebrecht. 12

de enero, fecha en que inició la audiencia ordinaria del caso por supuesto blanqueo de capitales en perjuicio del Estado.

Pese a que Marquínez ha estado en todas las fases del proceso, la abogada Guillermina McDonald estima que la decisión se extenderá varios días debido a la valoración de fondo de las pruebas de la defensa, que calificó de "nutridas", contrario a lo que ocurrió con el Ministerio Público (MP), que, a su parecer, estuvo "anémico".

La Fiscalía, de acuerdo con la letrada, incurrió en múltiples inconsistencias que no deberían darse en un caso de "alto perfil"; no se explica cómo, si la entidad tiene un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses compuesto por auditores especializados, no optó por estos para sus peritajes; prefirió a funcionarios de la Policía inexpertos en el tema.

Reiteró que espera que la jueza actúe conforme a derecho y respetando el debido proceso para que se les haga justicia a todos los acusados de supuesto blanqueo de capitales.