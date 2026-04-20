El conflicto en Medio Oriente, entre Estados Unidos (EE.UU.), Israel e Irán, ha tenido un impacto inminente sobre los precios de la energía, lo cual ha elevado las expectativas de inflación.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), este año la inflación global alcanzará el 4,4%, frente al 3,5 de 2025, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía.

Yoel Sardiñas (@yoelsardinasoficial), inversionista en la bolsa de Nueva York y conferencista, explicó que el incremento de la inflación no es un "problema igualitario" porque los países con menos recursos y menor estabilidad económica sufrirán el doble que los más ricos y desarrollados.

En consecuencia, aumentará el costo de la vida y la pérdida de poder adquisitivo, las remesas rendirán menos, los salarios alcanzarán menos, los ahorros se desvalorizan y habrá una mayor volatilidad en los mercados de inversión.

Los problemas geopolíticos lejanos terminan afectando la vida diaria de las personas y aunque las tensiones mundiales escapan de su control, sí pueden prepararse para sortear sus efectos.

Sardiñas comentó que los conflictos financieros producen miedo y en ese contexto se generan decisiones financieras que se pueden lamentar después. "(...) La historia es consistente: quienes venden en pánico son los que se pierden la recuperación", mencionó el fundador y CEO de Investep Academy.

Entonces, ¿qué puedes hacer en tiempos de incertidumbre? Aquí hay cuatro decisiones concretas que pueden ayudarte a navegar este tipo de escenarios con mayor claridad:

- No toques tus inversiones a largo plazo: la volatilidad es temporal, tus metas no lo son.

- Diversifica tu portafolio: incluye diferentes sectores (como energía) y geografías para reducir el impacto.

- Sigue invirtiendo de forma constante (dollar-cost averaging): compra más barato cuando los precios bajan.

- Refuerza tu fondo de emergencia: aumenta el colchón de seguridad (de 3 a 6 meses de gastos recomendados).