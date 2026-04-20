Usuarios reportan caída en página de registro del Cepanim

El registro para obtener los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim), a partir del mes de junio, está presentando problemas técnicos, según reportan usuarios a través de las redes sociales.

La caída del sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad encargada de desembolsar el beneficio, ha generado molestia entre quienes desde tempranas horas de este lunes estuvieron a la espera de que fuese habilitado para llevar a cabo el registro.

La plataforma, según la entidad, estaría habilitada desde las 8:00 de la mañana de este lunes para que beneficiarios y sobrevivientes cumplieran con este requisito indispensable para recibir el pago de su décimo tercer mes retenido.

Sin embargo, los ciudadanos afirman que a eso de las 9:00 de la mañana, la página se encontraba fuera de servicio, por lo que no han podido continuar con el trámite.

Las autoridades, hasta el momento, no se han pronunciado, pero se estima que el registro continuará, por lo menos, durante esta y la otra semana, ya que, en el mes de mayo, iniciaría el proceso de impresión de los certificados que serán entregados a partir de junio.

Según el MEF, más de 425,000 personas tienen derecho a obtener estos certificados.

Una vez se valide el registro de todos los interesados en el Cepanim, la institución agendará la cita para la entrega de los certificados con el objetivo de que sea ordenada, ágil y sin aglomeraciones.