Le rechazan a Gaby Carrizo advertencia de inconstitucionalidad; sigue bajo detención domiciliaria

Un recurso presentado por el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, dentro del proceso que enfrenta por enriquecimiento injustificado, no fue admitido por la Corte Suprema de Justicia. La advertencia de inconstitucionalidad se rechazó, por lo que la investigación sigue su curso.

El exfuncionario continúa bajo arresto domiciliario y con impedimento de salida del país, mientras el Ministerio Público lo investiga por un presunto aumento patrimonial de $1.9 millones en perjuicio del Estado.

La Corte determinó que el recurso no cumplía con los requisitos para ser evaluado.

Carrizo fue aprehendido el 27 de enero, cuando regresaba a Panamá desde Guatemala.

Ese mismo día fue llevado ante un juez, donde se legalizó su detención, se le imputaron cargos y se le aplicaron las medidas cautelares que aún mantiene.

La acción legal había sido presentada por su defensa, que cuestionaba artículos del Código Penal relacionados con la culpabilidad y la participación en delitos. A pesar de eso, el máximo tribunal decidió no darle trámite.

El caso tiene su origen en un informe de la Contraloría General de la República, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas por hasta $1.3 millones.

Luego, el expediente pasó al Ministerio Público, al detectarse un presunto incremento no justificado que ahora asciende a $1.9 millones.