Operación Temis: Capturan a presunto implicado en el homicidio de una mujer en Costa del Este

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, desarrolló la Operación Temis en Pedregal, Rana de Oro y el distrito de San Miguelito, en seguimiento a investigaciones por la comisión del delito contra la vida e integridad personal, tras un hecho ocurrido el pasado 6 de marzo de 2026 en Costa del Este.

Estas diligencias de registro y allanamiento, efectuadas en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, permitieron la captura de un hombre presuntamente vinculado al crimen de una mujer de 37 años, quien se encontraba transitando en su vehículo a la altura de la Avenida Centenario de Costa del Este, corregimiento de Parque Lefevre.

Asimismo, las diligencias realizadas permitieron recabar indicios de interés dentro de la investigación.

Por otra parte, el ciudadano aprehendido será llevado ante el Juzgado de Garantías para continuar con el proceso judicial correspondiente, en cumplimiento de las garantías procesales establecidas en la legislación panameña.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establecen la Constitución y la Ley.