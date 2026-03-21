Víctimas en caso de PH Urbano de Obarrio desisten de la causa y se archiva el caso

La jueza de Garantías, Sandra Enid Castillo, accedió a las peticiones planteadas por las partes de desistimiento de la pretensión punitiva, y criterio de oportunidad, en la causa conocido como PH Urbano Obarrio, hechos ocurridos el 1 de noviembre del 2022.

La audiencia se realizó este viernes, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio por los delitos contra la vida e integridad personal, en la modalidad de lesiones personales culposas, y contra la seguridad colectiva.

Trascendió que la juez de Garantías resolvió admitir los desistimientos de la pretensión punitiva presentados por las víctimas en la causa seguida a 10 imputados, por el delito de lesiones personales culposas y peligro común.

Además aprobó la aplicación del criterio de oportunidad dictado por el Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 212 numeral 2 del Código Procesal Penal (CPP), luego de observar que se cumple legalmente con los presupuestos; y en consecuencia se ordenó el archivo de la causa. Igualmente se ordenó dejar sin efecto todas las medidas cautelares personales.

El desistimiento de la pretensión punitiva fue solicitada por el abogado Ramsés Álvarez, como vocero de los querellantes, en representación de todas las víctimas del delito, conforme al artículo 201, 202 y 203 del CPP.

En tanto, la Fiscal Raquel Méndez, solicitó el criterio de oportunidad, establecido en el artículo 212 numeral 2 del CPP. En atención al artículo 255 CPP, la fiscalía solicitó la devolución de equipos electrónicos y la destrucción de evidencias, lo cual fue aceptada por la juez.

Como vocero de los defensores técnicos particulares, actuó el abogado Rodolfo Palma, quien manifestó su aceptación en cuanto al desistimiento y al criterio de oportunidad, en un entendimiento que satisface a todas las partes.