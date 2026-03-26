Muñoz sobre teletrabajo: 'No podemos tomar decisiones a la ligera'

Aunque la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, no descartó por completo la implementación de teletrabajo en el Gobierno, aclaró que no se pueden tomar decisiones a la ligera que con el tiempo afectarían a los ciudadanos; por lo tanto, esta y otras alternativas al incremento del combustible están siendo evaluadas con detenimiento.

"No podemos tomar decisiones a la ligera ni irresponsables", sentenció.

Mencionó que el conflicto en Medio Oriente puede fluctuar en cualquier momento; por lo tanto, las soluciones que se implementen desde el Ejecutivo considerarán estos cambios para afectar lo menos posible a la población.

Muñoz aclaró que el trabajo remoto ha sido una propuesta del sector privado, en la que su responsabilidad es verificar que se cumplan las disposiciones laborales.

"Las relaciones privadas entre un sector trabajador y el empleador son particulares; el Ministerio de Trabajo rige y verifica que todo esté acorde a la normativa laboral", dijo.

Las autoridades gubernamentales se reunieron ayer, miércoles, con varios transportistas para encontrar una solución conveniente para ambas partes ante el aumento del precio del combustible.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, señaló que a partir del informe que remitan los conductores al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre sus rutas y consumo diario, se harán las corridas tomando en cuenta el excedente de cada combustible.

Por su parte, el titular del MEF, Felipe Chapman, aseguró que el costo del transporte público en toda la República de Panamá no aumentará.

Indicó que el monto del subsidio asignado al transporte dependerá del precio de los combustibles, especialmente en la empresa Mi Bus, que ya cuenta con este beneficio, pero que tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha ido incrementándose.

"Esto dependerá del precio del barril del petróleo, pero tenemos la esperanza de que sea un incremento que como país podamos enfrentar y que el conflicto termine pronto", aseveró. El subsidio será otorgado directamente a los conductores.