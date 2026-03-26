Nando Boom, padre del reggae en español: La música, una metamorfosis imposible de amarrar

Para el panameño Nando Boom, uno de los padres fundadores del género reggae en español, la música es como una mariposa que sufre una metamorfosis imposible de "amarrar". Tras más de 40 años de carrera, tiene claro el poder de la melodía como narración social por medio del cantante, la "voz del pueblo".

Después de ganar un 'Premio Lo Nuestro' con el remix de su clásico 'Dem Bow' con la dominicana Natti Natasha, Fernando Orlando Brown reflexiona en una entrevista con EFE sobre la evolución del género que él cimentó junto al icónico 'El General' y de cómo, ahora, Panamá recibe la "justicia poética" que se merece dentro de la industria.

"Me gusta interpretar la música reggae, me gusta la música y la respeto mucho por esa razón. La música comienza a evolucionar, es como una metamorfosis: de repente lo ves como un gusano y se convierte en una mariposa", dice Nando Boom (1970, Ciudad de Panamá).

A su juicio, la música es "una inspiración de Dios que no la puedes amarrar, meterla dentro de una caja y decir 'esto debe de ser así' o 'eso es religión'. No. La música se interpreta ella misma. Ella crece y hace lo que quiere. Cambia naciones y gente".

El hombre de fe con larga trayectoria musical abraza ese último reconocimiento (el mayor de su carrera) sin sentir la supuesta demora porque "todo tiene su tiempo": "Me siento muy contento por lo que ha pasado. Veo que puedo dejar un legado. Por eso lloré (y se ríe)".

Asegura que siempre tuvo la certeza del éxito del reggae a futuro dentro de la industria musical, así como de quienes no "estaban preparados" para lo venidero y de quienes sí, como el puertorriqueño Daddy Yankee, quien más tarde acuñó el término 'reguetón' a este género con profundas influencias panameñas.

Del reggae al reguetón: la justicia poética para Panamá

Sus inicios en el reggae, alrededor de la década de 1980, los recuerda con especial cariño sin olvidar a compañeros como 'El General', 'Renato', 'Cocoman' y hasta 'Vico C': "¿Sabes cuando siembras una semilla? Ves los frutos, que tú también tomas en cuenta y cómo es de importante".

"Me acuerdo de todos los que iniciaron (coge aire para enfatizar). Todo eso me hace pensar de que el sueño que ellos tuvieron se ha convertido en una realidad", dice emocionado a EFE.

De las islas del Caribe a las calles panameñas, el reggae nace como adaptación al español de ritmos jamaicanos como el dancehall. El fenómeno tiene origen en el país centroamericano, impulsado por la herencia de los descendientes de migrantes afroantillanos que llegaron para trabajar en el Canal de Panamá y el ferrocarril.

Y de los barrios panameños pasaron a los escenarios internacionales como Nueva York gracias a Nando Boom y El General, quienes comenzaron a interpretar estos ritmos caribeños en español, sembrando la semilla definitiva para la posterior evolución del reguetón.

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Nando Boom no duda al decir que el "reggaetón le pertenece a Puerto Rico pero tiene raíces y semilla de Panamá. La primera persona que escuché cantar dancehall en español fue a Vico C con 'Bomba para Afincar'".

Por lo que ahora califica de "justicia poética" que Panamá se haya reconocido en los últimos años como promotor de la música actual: "Tenemos un canal; antes se construyó el ferrocarril y antes vinieron esclavos negros a Panamá. Esta es nuestra música. Nos pertenece a nosotros".

"Hasta el final si tengo la voz"

"Ya muy pronto van a saber qué es lo que es bueno'", advierte Nando Boom entre risas al comentar que próximamente lanzará nuevas melodías con colaboraciones con el salsero panameño Rubén Blades, así como con otros artistas panameños e internacionales aún sin revelar.

Porque si algo ha aclarado el cantante es que desea música por el resto de su vida mientras tenga la oportunidad: "Estoy vivo todavía. No me he muerto. Hasta el final si tengo la voz; voy a seguir cantando e interpretando y haciendo música".

Treinta años después de lanzar 'Noche Enferma' (uno de sus mayores éxitos), describe el amor como una fuerza inevitable y repentina bajo el peligro de "enfermarse de amor" si no es correspondido: "Si te enamoraste y el otro no se enamoró, te fregaste (fastidiaste)", dice con humor.