Hay suficientes elementos para imputar a Porcell, asegura el abogado González

El abogado Basilio González considera que existen suficientes elementos para imputar a la ex procuradora Kenia Porcell, quien ya fue notificada de una denuncia en su contra en el Ministerio Público y que guardaría relación con los VarelaLeaks.

La denuncia admitida contra Porcell la presentó el abogado Roiz Navarro por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita.

Además de delitos contra la administración de justicia, por simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales, así como delitos contra la personalidad jurídica del Estado.

La querella penal también incluyó al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López Pérez y Juan Carlos Varela, pero en este caso no fue admitida, ya que el expresidente y miembro del Partido Panameñista forma parte del Parlamento Centroamericano y el Ministerio Público no es competente para investigarlo

"Hay suficientes", respondió González cuando le preguntaron si existen elementos para imputar a Porcell.

Para el letrado las pruebas que se han presentado y lo que se narra en el libro "Varelaleaks desclasificando a un expresidente", escrito por Demetrio Olaciregui, y em el libro "Las caras del terrorismo judicial" de Mery Alfaro pueden servir como instrumento de noticia criminis.

"Ahí (en esos libros) también se habla de muchas personas con nombres y apellidos que pueden servir de testigos y otros servir de investigados", expresó.

Además recordó el reportaje de investigación de Adelita Coriat publicado por la Estrella de Panamá que desveló la existencia de la Procuraduría Paralela y la existencia de unos "85 expedientes que se armaron de manera fraudulenta para perseguir a muchas personas".

"La fiscal que lleve la causa debe llamar a esas personas (citadas en los libros) para corroborar estos hechos y una vez corroborados, se tienen suficientes elementos indiciarios para poder formular la imputación", opinó.

De hecho, el abogado considera que en tres o cuatro meses se pueden evacuar los elementos de convicción que servirán, siempre según su versión, para imputar a Porcell "si es que hay para imputar porque tiene que respetarse el debido proceso".

¿Qué procede ahora?

Según González una vez admitida la querella penal, lo que procede es iniciar la investigación preliminar en contra la ex procuradora y cualquier otra persona que resulte responsable de lo que él definió como "actos atroces que se cometieron en del 2014 al 2019".

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Señaló que sí el Ministerio Público encuentra indicios probables de la comisión de algún hecho punible, se debe pedir una audiencia de imputación de cargos que puede ser televisada.

"En este caso diría que sí hay una imputación de cargos en contra de esta señora, la audiencia debería ser televisada para que el pueblo panameño escuche la formulación de imputación, porque ahí se le comunica cuáles son los delitos que la persona ha cometido y cuál es la posible vinculación que tiene con esos delitos", expresó.

Al ser consultado si la imputación implica medidas cautelares, González no dudó: "de una vez" y destacó que "de acuerdo a los riesgos procesales que se ve si la persona tiene peligro de fuga, si es peligrosa, si pertenece a alguna banda criminal, y si puede destruir pruebas.

"La norma dice que cuando hay un hecho punible y una posible vinculación de esa persona, inmediatamente puede haber riesgos procesales y ahí es donde el juez va a ponderar si amerita o no las medidas cautelares más severas", expresó.

Estas medidas podrían ser la detención preventiva, el brazalete, casa por cárcel y las más sencillas serían el reporte cada cierto tiempo, el impedimento de salida del país, entre otras.

Consideró que la investigación preliminar que adelante el Ministerio Público debe estar bien adelantada, porque a su juicio el abogado que presentó la querella, la debió acompañar de pruebas que ya se deben estar evacuando.

A juicio de González cualquier persona que se sienta aludida puede presentar una denuncia en contra de las personas que, según él, atuaron al margen de la ley.

"Hay que darle esa tranquilidad y esa paz al pueblo panameño, porque no es el hecho de pasar la página y no ha pasado nada, porque si no conoces la historia, vuelves a repetir los propios errores y no podemos seguir de forma", reflexiona.

Al ser consultado sobre si la contraparte podría intentar evitar la imputación, González señaló que con el Sistema Penal Acusatorio el Ministerio Público tiene todo el tiempo para investigar hasta que el delito pudiese prescribir.