Tras nueve años de retraso, el presidente José Raúl Mulino inauguró este jueves la nueva sede de la Escuela República de Venezuela, junto a la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Durante la inauguración, el mandatario destacó que este edificio tiene un gran significado porque es parte de la historia del país. Recordó que en 1979 en ese centro educativo se dieron sucesos importantes que tal vez con el abandono de la obra se intentaron dejar en el olvido.

Mulino detalló que en esa escuela se vivieron momentos trascendentales vinculados a la lucha contra la dictadura militar.

El jefe del Ejecutivo también se refirió a la necesidad de una reforma educativa que prepare a los jóvenes para los desafíos, promoviendo una educación más equitativa y que genere mejores oportunidades para todos.

“No tengo apuros en aprobar esa ley en ninguna forma. Yo quiero que sea una ley, sobre todo, comentada y consultada, y que así como se aprobó la ley de la Caja de Seguro Social, vaya todo el que quiera hablar a la Asamblea”, expresó.

El presidente cuestionó además la vigencia de la actual Ley Orgánica de Educación, que data desde la administración de Enrique Jiménez. “Eso simple y sencillamente no embona en el país de la inteligencia artificial”, agregó.

Mulino hizo un llamado a trabajar de manera conjunta por la educación y la disminución de las brechas en el acceso al conocimiento y para que la educación pública se equipare con la privada en cuanto a herramientas y acceso a nuevas tecnologías.

Por su parte, la ministra Molinar afirmó que la entidad tiene una visión clara, que es hacer que cada niño que pase por el sistema educativo sea una mejor persona.

Agregó que las modernas instalaciones de la Escuela República de Venezuela marcarán la tendencia en todos los proyectos que realice la institución.

Molinar aseguró que no van a parar hasta lograr que todos los centros educativos del país estén adecuados a las exigencias del mundo moderno.

Esta obra, que también incluye la reconstrucción del Instituto Comercial Bolívar, representa una inversión de 21.8 millones de dólares y beneficiará a más de 1,600 estudiantes.