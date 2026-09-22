Zulay Rodríguez arremete contra el Ministerio Público por inacción ante denuncias contra Foco Panamá

La exdiputada Zulay Rodríguez cuestionó al Ministerio Público por lo que ella considera falta de avances en las investigaciones efectivas ante las múltiples denuncias presentadas en contra del medio digital Foco Panamá y sus administradores.

Según Rodríguez, la plataforma acumula diversos procesos judiciales que van desde calumnia e injuria hasta supuestos esquemas de extorsión y cobro de dinero, asegurando que existen testimonios directos que vinculan este accionar con el exprocurador Javier Enrique Caraballo Salazar.

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"Lo que toca ahora es investigar; a este señor Caraballo lo tienen impune. Él le daba a Foco información de casos penales para que después ellos extorsionaran aseveró la exdiputada.

"El procurador (Luis Gómez) lo sabe y yo veo que este señorito (Mauricio Valenzuela) sale reído y aquí no pasa absolutamente nada", se lamentó Rodríguez .

Filtración de expedientes y supuestas maniobras con testigos

Dentro de las declaraciones de la exparlamentaria, se detallan señalamientos sobre cómo la plataforma obtenía acceso a expedientes bajo reserva legal para presuntamente presionar a figuras del sector político y empresarial:

Caso Juan David Penagos: Rodríguez afirmó que la plataforma manipuló al testigo aprovechándose de su vulnerabilidad emocional tras el fallecimiento de su padre, sufragando boletos y estadías de hotel para interponer denuncias y pruebas falsas con el supuesto conocimiento del entonces procurador Caraballo.

Citó declaraciones del embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, en las que califica de "extorsionadora" a Annette Planells por el manejo y administración de la plataforma.

Destacó la existencia de la transcripción 1056, la cual documentaría un supuesto pago de $130,000 a favor de la plataforma, dinero que según la exdiputada provenía de actividades ligadas ilegales.