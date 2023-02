Keiko Fujimori descarta ser candidata en adelanto electoral

La líder del partido político peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ratificó su postura a favor de un adelanto electoral para salir de la crisis política y social que vive su país, pero descartó participar como candidata presidencial para evitar ser "una excusa de los rojos".

Durante un encuentro celebrado el domingo con militantes y dirigentes de su partido en la norteña región de Piura, la tres veces candidata presidencial afirmó que Perú merece ir a un adelanto de elecciones generales para hallar una salida a su crispada coyuntura, según un video difundido en sus redes sociales.

Aseveró, además, que, "teniendo toda la posibilidad de ser candidata", cree que debe "esperar".

"No voy a ser un factor más, o una excusa de los rojos, para que me sigan echando la culpa (de la crisis política), no señores", señaló.

Más tarde, a través de su cuenta oficial de Twitter, Fujimori reiteró su postura respecto al adelanto electoral y sobre la participación de Fuerza Popular en la próxima contienda, en la que, insistió, no será candidata a la Presidencia.

Fuerza Popular fue uno de los partidos que presentó en las últimas semanas una de las cuatro propuestas legislativas de adelanto electoral rechazadas por el Congreso.

El adelanto de elecciones es una de las principales demandas de las protestas antigubernamentales que comenzaron hace dos meses en varios puntos del país y en las que han muerto 70 personas, según diversas fuentes.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) vivió en 2021 su tercera derrota consecutiva en unos comicios presidenciales en los que se impuso el profesor de escuela rural Pedro Castillo (2021-2022).

En aquellas elecciones, Fujimori no solo vio nuevamente frustradas sus ambiciones presidenciales sino también la posibilidad de eludir temporalmente una acusación fiscal de más de 30 años de cárcel y la opción de liberar a su padre, quien cumple una condena de 25 de años de prisión por delitos de lesa humanidad.

En 2011 fue superada en las urnas por el militar en retiro Ollanta Humala y en 2016 por el economista Pedro Pablo Kuczynski.

