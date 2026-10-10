Sujeto fallece atacado por un tigre tras saltar a su cercado en un zoológico inglés

Un hombre ha muerto este sábado por el ataque de un tigre en un zoo en Doncaster, a unos 250 kilómetros al norte de Londres, según anunció la policía.



La policía de la zona dio a entender que el hombre entró voluntariamente en el cercado donde se encuentran los tigres; al verlo, uno de ellos le atacó y le dejó herido de muerte. Cuando los guardias accedieron al recinto, ya había fallecido.



El zoo se llama Yorkshire Wildlife Park, del tipo en que los animales viven en espacios abiertos, sin rejas. Su página web anuncia hoy que tras el incidente el zoo fue cerrado al público y permanecerá clausurado también mañana domingo, mientras que trabajan con las autoridades "para esclarecer lo que sucedió exactamente".



La policía local ha pedido que quienes hayan grabado el incidente con sus teléfonos se abstengan de compartir las imágenes, lo que de hecho ya ha comenzado a suceder.



El parque zoológico abrió sus puertas en 2009 y el recinto de los tigres lo hizo en 2011. Los visitantes pueden observar a los felinos desde un sendero en lo alto del cercado donde se encuentran.