Viruela del Mono está presente en 22 países, incluye Latinoamérica

Al menos 22 países en Europa y en las regiones de América han confirmado cerca de 300 casos de viruela del mono, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 15 de mayo pasado, la OMS recibió notificación de los primeros cuatro casos confirmados de viruela símica en Reino Unido, y para el 20 de mayo, ya eran 11 los países que habían confirmado casos, entre ellos, Australia, Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Estados Unidos, España, Italia, Portugal, Suecia y el Reino Unido.

No obstante, finalizada la semana pasada, ya se habían incluido reportes de Suiza, Noruega, Dinamarca, Eslovenia, República Checa, Finlandia, Irlanda, Israel, Emiratos Árabes Unidos, así como Argentina y México.

La celeridad con que se propaga el brote de la enfermedad no solo preocupa a las autoridades sanitarias a nivel mundial, para Sylvie Briand, jefa de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, es de vital atención, porque a la fecha, no se sabe si solo estamos viendo la 'punta del iceberg' o hay más casos que no se detectan en las comunidades.

Para la experta de la OMS, existen tres razones de vital atención, entre ellas, el número inusual de casos en 22 países no endémicos en pocos días; el riesgo de tener una transmisión comunitaria más amplia de casos importados y el hecho de que las vacunas y los tratamientos están en cantidades limitadas y deben usarse con prudencia.

Hasta el momento, se sabe que la viruela del mono puede afectar a cualquier persona, aunque una gran proporción de los casos informados desde mayo de 2022 en varios países no endémicos están relacionados con hombres homosexuales y bisexuales, y hombres que tienen sexo con hombres, señaló Maria Van Kerkhove del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.

Briand aclaró a través de sus redes sociales, que la OMS conoce de la transmisión por contactos cercanos y está investigando si es transmisión sexual o transmisión durante las relaciones sexuales. "Evitemos la estigmatización y encontremos formas de aumentar la protección de todos los seres humanos", recomendó la experta.'





salud en los hospitales públicos del Minsa y de la Caja de Seguro Social, así como los privados de reportar cualquiera persona con los síntomas sospechosos de la enfermedad.

Arcángel fueron evaluadas para realizar adecuaciones y habilitar áreas de aislamiento en caso de una eventual entrada al país de la viruela del mono.

Briand recomendó a las personas que creen que tienen viruela del simio hacerse la prueba si es posible y evitar el contacto cercano con otras personas mientras tengan síntomas.

El Ministerio de Salud no ha reportado casos confirmados o casos sospechosos de viruela del mono, por lo cual ha reforzado la vigilancia.

Este fin de semana, el Minsa se reunió con directores nacionales y regionales de salud con el propósito de alinear estrategias y adoptar medidas preventivas relacionadas con la posible llegada de la viruela símica o del mono al país.

Yelkis Gill, directora de Provisión de la Salud, aseguró que el sistema de salud está preparado ante la posible llegada de la viruela del mono y acondiciona nuevas salas de aislamiento en hospitales de las regiones de salud a nivel nacional.