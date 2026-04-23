Asamblea no aceptó informe de minoría y sigue el debate

La Asamblea Nacional rechazó los informes de minoría y avanzó en el debate del proyecto de ley 443 sobre mezcla de gasolina con etanol.

El segundo debate del proyecto, que regula este proyecto, se reanudó ayer en el pleno de la Asamblea, donde diputados de distintas bancadas expusieron sus posiciones sobre la iniciativa.

Durante la sesión, el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), recordó que la incorporación del etanol en el combustible no es una medida nueva, ya que fue aprobada por primera vez en 2011 y posteriormente modificada en 2023. Agregó que la propuesta actual busca actualizar el marco normativo existente.

El legislador también defendió la iniciativa frente a cuestionamientos surgidos en el debate público y solicitó el respaldo del pleno para continuar con el trámite legislativo del proyecto.

Por su parte, diputados de distintas bancadas presentaron observaciones relacionadas con aspectos económicos, ambientales y de mercado. Entre ellos, el diputado Lenín Ulate planteó la necesidad de fortalecer criterios de sostenibilidad ambiental en el desarrollo de la normativa, tomando en consideración recomendaciones técnicas del Ministerio de Ambiente de Panamá.

Mientras que el diputado José Luis Varela respaldó la discusión del proyecto y destacó la importancia de evaluar alternativas energéticas que contribuyan a la diversificación de la matriz energética del país.

En tanto el diputado José Pérez Barboni reiteró la importancia de mantener el análisis técnico del proyecto y de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo económico y productivo del país.'

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debate del proyecto de ley 443 que impone la mezcla de gasolina con etanol, se realizó ayer. 15

años tiene este proyecto de aprobado, en 2023 se realizó una modificación a la norma.

Durante el debate también se presentaron dos informes de minoría que proponían rechazar la inicitiva, los mismos fueron rechazados con 40 votos en contra y 19 a favor y dos abstenciones.

El debate del Proyecto de Ley 443 continuará en el pleno legislativo en los próximos días.