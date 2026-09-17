Calientan debate sobre cambios electorales

Como ocurre siempre, la discusión de las reformas electorales, se desarrollan en un ambiente de tensión y enfrentamiento entre las corrientes políticas que se agitan en el Órgano Legislativo.

En esta ocasión no ha sido la excepción y se ha notado desavenencias entre dos bloques: los defensores de las candidaturas por libre postulación y los partidos políticos.

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A este 'tinglado imaginario' se ha incluido a un tercer grupo, que son los partidos en formación.

El primer debate de las reformas electorales se retoma el próximo miércoles.

Y como réferi existe el Tribunal Electoral (TE), que ha sido criticado por no incluir propuestas aprobadas por mayoría en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), así como por independientes que sienten amenazas en algunos cambios presentados a la Asamblea.

Para constituir un partido político y formalizar una candidatura independiente se requiere el 2% de los electores de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones a nivel nacional, así como distrital, circuital y de corregimiento.'

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año demoró la Comisión de Reformas Electorales en actualizar el Código Electoral. 6

bancadas existen en la Asamblea, de la que solo una es integrada solo por independientes.

Con la nueva reforma, el requisito sube a 3%, medida que no es del agrado de los independientes y, ahora, de los partidos en formación.

Estos últimos temen que si se aprueba les afecte, una situación que está sujeta a interpretación legal, debido a que cuando presentaron la documentación para inscribirse, fue bajo el actual paraguas del 2%.

Jorge González, diputado de Vamos, reconoció lo difícil que fue para él, recolectar ese porcentaje y la norma debe ser para que aquellos que no tienen filiación político partidista ni recursos económicos puedan participar.

Mientras, en el caso de los partidos en formación, del cual Vamos a pasará a formar parte muy pronto, en la actualidad requieren 45,503 para estar constituidos, cifra que aumentará a más de 68,200 si les alcanza la nueva norma, si esta es aprobada.

En la actualidad existen 9 partidos políticos y 3 en formación, mientras que más de 7 aspiran a convertirse en partidos en formación.

Otro punto que criticó González fue la repartición del financiamiento electoral público, que no fue cambiada con las actuales reformas y que se mantiene en 93% para los partidos políticos y 7% para los de libre postulación.

En la reforma anterior, se propuso que los partidos recibieran 85% y los independientes 15%, sin embargo, al final los diputados aprobaron dejarlo como está.

Partidos

Por el lado de los partidos políticos, Alma Cortés, de Realizando Metas (RM), dijo que propondrán que después que se dice el decreto que convoca las eleccciones, no exista decreto adicional, al respecto.

"No podemos estar alterando las reglas del juego, cuando la Constitución establece que todo debe estar debidamente aprobado y reglamentado antes de su ejecución", planteó.

Cortés advirtió que los magistrados del TE no incorporaron nada de los puntos que se aprobaron en la CNRE y, ahora, quieren eliminar la comisión.

Sobre este particular, Benicio Robinson, diputado del PRD, dijo que como presidente de la Comisión de Gobierno, en la que se debate las reformas, tomarán en cuenta lo que los partidos políticos aportaron en la CNRE.

"No es posible que los magistrados, porque sus propuestas no lograron concretarse, las presentan y no vinieron las que hicieron los partidos políticos", declaró.