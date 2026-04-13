Juramentan a Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, juramentó a Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo, para el periodo 2026-2031, en un acto oficial que contó, además, con la presencia del secretario general del Legislativo, Carlos Alvarado.

La ceremonia se realizó conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución No. 45 del 9 de marzo de 2026, que dispone que, una vez culminado el proceso de elección, la persona designada para el cargo debe ser juramentada ante el presidente de la Asamblea Nacional.

Tras su juramentación, la Defensora del Pueblo expresó que asumirá formalmente el cargo a partir del próximo jueves, reiterando su compromiso con la ciudadanía panameña.

“Asumo este cargo con mucha responsabilidad, consciente de lo que implica esta labor, respetando la institución y comprometida con todas las personas que integran la sociedad panameña”, manifestó.

Russo destacó que una de sus principales prioridades será el fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, señaló que realizará un diagnóstico integral que incluirá visitas a las distintas sedes, con el objetivo de conocer los recursos disponibles y optimizar su uso.

“Lo primero que debo hacer es conocer a profundidad la institución, evaluar sus capacidades y garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva, para poder brindar respuestas oportunas y de calidad a la ciudadanía”, añadió.