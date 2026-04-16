Mulino comparte la sensación de impunidad y de selectividad del Ministerio Público

El presidente José Raúl Mulino dijo compartir la sensación que tiene la población de impunidad y de selectividad en las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.

La reacción del mandatario se dio luego de la polémica surgida entre el contralor Anel Flores y el Procurador Luis Gómez.

Flores fue señalado, por supuestamente, irrumpir en una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción en la que participaban funcionarias de la Contraloría General de la República. Este hecho está siendo investigado.

Sobre el hecho, Mulino no quiso emitir un juicio de valor, aunque confirmó que ha conversado por separado con ambos y les pidió que limen aspereza y sigan trabajando.

No obstante, antes de iniciar su acostumbrada conferencia de prensa de los jueves, el mandatario recordó que él es un "un hombre de derecho" y dijo creer "en la independencia de poderes".

Recordó que "fue criticado a la hora de elegir a un buen procurador por muchos que hoy defienden a Luis Gómez".

Y de Flores considera que "ha hecho y seguirá haciendo un gran trabajo para poner las cuentas al día, entregar las auditorias y llevar la casa en orden".

Aseguró que durante lo que va de su gobierno se han realizado "casi 200 auditorias".

"Insto al trabajo eficiente y responsable porque mi gobierno ha puesto más de 350 denuncias penales", afirmó.

"Nadie puede decir que el presidente Mulino ha perseguido. Sí comparto el enorme sentimiento y sensación de impunidad y de selectividad, según el periodo de gobierno que actuaron esos funcionarios", subrayó.

Agregó que "todo debe ser investigado y juzgado a tiempo como exige la ley sin abusos ni complicidades. Tanto procurador como procurador son funcionarios muy necesarios y ambos tienen sus competencias bien limitadas.

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Destacó que el trabajo de Gómez es importante para la institucionalidad y la búsqueda de la verdad "a través de los procesos que es el Procurador General y la realidad del uso indebido de los recursos públicos que se han dado en manos llenas y por ahí andan ni siquiera de fiscalía en fiscalía", disparó.

Sobre los supuestos ungidos del gobierno para ocupar el cargo en la Defensoría del Pueblo y Magistrado del Tribunal Electora, dijo que ni Jaime Barroso ni Ángela Russo son sus amigos.

"Se dicen muchas cosas, se miente, que me achaquen una más, si es electo hoy o mañana, yo no tengo nada que ver con Barroso", aseguró.