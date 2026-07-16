Modificaciones al reglamento de la Asamblea sigue en segundo debate

La discusión del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional avanza lentamente en segundo debate; aunque durante la sesión de ayer, jueves, se presentaron otras propuestas, la poca concurrencia de los diputados al pleno ocasionó su suspensión hasta la próxima semana.

Castigar el ausentismo de algunos parlamentarios con descuentos salariales es precisamente una de las modificaciones que se pretende introducir a la normativa y que más debate ha generado entre bancadas; mientras unas sostienen que es una medida necesaria para garantizar la operatividad de la Asamblea, otras consideran que su trabajo no se ciñe únicamente al hemiciclo.

También se ha propuesto que el voto censura contra ministros de Estado, una facultad a la que tienen derecho los diputados por Constitución, implique su destitución inmediata.

El Ejecutivo, de aprobarse este cambio, deberá designar a otra persona en el cargo en un periodo no mayor a 10 días.

Los diputados suplentes, aprovechando la discusión del reglamento, anunciaron que sugerirán que se les otorgue un salario permanente por sus funciones similar al de viceministros o subdirectores de entidades, es decir, entre 5,000 y 6,000 dólares mensuales, ya que solo cobran cuando asisten a sus principales en las comisiones o el pleno.

La Asamblea, paralelamente, continuará con las negociaciones para llegar a un consenso en la conformación de las 15 comisiones permanentes; se espera que entre lunes y martes queden integrados estos grupos.