Este martes se juramentaron las dos últimas comisiones permanentes de la Asamblea Nacional que hacían falta.

En horas de la mañana se instaló la Comisión de Asuntos Municipales, que será presdida por el diputado Alaín Cedeño, de Realizando Metas (RM).

Como vicepresidente fue escogida Yesica Romero, de Cambio Democrático (CD), mientras que Nixon Andrade, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) será el secretario.

En horas de la tarde, se instaló la Comisión de Asuntos Indígenas, que será presidida por la diputada Flor Brenes, del PRD.

Tendrá como vicepresidente al panameñista Roberto Archibold, y de secretario Nixon Andrade, del PRD.

¿Cómo quedaron?

Las 15 comisiones permanentes fueron instaladas y juramentadas en un lapso de tres semanas, desde que fueron conformadas el pasado 20 de julio.

Como era de esperarse la alianza de bancadas que apoyaron a Shirley Castañedas para la presidencia de la Asamblea, se repartieron las presidencias de las comisiones.

15

comisiones permanentes de trabajo tiene la Asamblea Nacional. 20

de julio, fecha en la que se conformaron las comisiones de trabajo.

Realizando Metas preside seis comisiones, por medio de Dana Castañeda (Credenciales), Víctor Castillo (Economía), Jamis Acosta (Comercio), Ariel Vallarino (Infraestructura), Lilia Batista (Educación) y Alaín Cedeño (Asuntos Municipales).

Por su parte, el PRD estará encargado de cuatro comisiones que son la de Gobierno (Benicio Robinson), Trabajo (Crispiano Adames), Población (Arquesio Arias) y Asuntos Indígenas (Flor Brenes).

CD estará al frente de las comisiones de Presupuesto (Eduardo Vásquez) y Asuntos Agropecuarios (Orlando Carrasquilla).

Los diputados de Alianza, Johan Guevara y Osman Gómez, que forman parte de la bancada Mixta, estarán al frente de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Comunicación, respectivamente.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La única diputada de Vamos que presidirá una comisión es Paulette Thomas (Mujer).