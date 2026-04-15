El cuerpo de Amir Santamaría, de tan solo 18 años de edad, fue encontrado este miércoles en las aguas de la playa conocida como 11, ubicada en el corregimiento de Piña, distrito de Chagres, en la Costa Abajo de la provincia de Colón.

La información inicial del caso señala que el cuerpo apareció flotando en el mar, situado a unos 15 minutos de la población de Piña-cabecera.

Esto alertó a los residentes del lugar, que se trasladaron al área para verificar la situación, encontrándose con el cuerpo del joven flotando.

De manera extraoficial se conoció que podría tratarse de un ajusticiamiento (herida de bala en la cabeza), pero eso deberá ser confirmado o descartado por las autoridades judiciales, que iniciaron con la investigación.

También se pudo conocer que el joven siempre colaboraba con la comunidad en labores de limpieza y otras actividades en beneficio de la población costera.

El cuerpo del joven fue extraído de la playa para ser trasladado hacia la morgue judicial en la ciudad de Colón para la necropsia de rigor. Se inicia la investigación preliminar de esta muerte para conocer todas las interioridades del mismo.